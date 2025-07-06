Гранты будут менее доступными: на каких специальностях в 2025 году будет меньше бюджетных мест
- В 2025 году на менее нужных государству специальностях, вероятно, будет меньше бюджетных мест и гранты будут менее доступны.
Популярные среди поступающих, но менее востребованные рынком сейчас такие: право, бизнес, менеджмент, учет, журналистика, стоматология, туризм.
В этом году для студентов первого курса контрактной формы обучения также будет действовать система грантов, как в прошлом году. Так государство пытается мотивировать молодежь поступать, в частности, на необходимые ей специальности.
А на тех, которые менее нужны для рынка труда сейчас, существенно вырастут цены. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель главы МОН Михаил Винницкий, отмечает 24 Канал.
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На каких специальностях гранты в 2025 году будут менее доступными
На менее нужных государству специальностях, по словам чиновника, вероятно, будет меньше бюджетных мест и гранты будут менее доступны.
Сейчас широкий госзаказ имеют такие специальности:
медицина;
терапия и реабилитация;
образование;
психология;
инженерия;
архитектура и строительство;
сфера ИТ;
агрономия и сельское хозяйство.
Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
Зато есть отрасли, немалого количества специалистов рынок сейчас не нуждается. Однако они до сих пор популярны среди поступающих. Это:
право;
бизнес, менеджмент;
учет и аудит, финансы;
журналистика;
стоматология;
туризм, гостинично-ресторанное дело.
Они популярны, но, к сожалению, мы не прогнозируем большого количества вакансий после завершения обучения. Для таких специальностей введена в этом году индикативная себестоимость. Это означает, что контракт для них будет достаточно дорогой. Гранты предоставляют только второго уровня – надо на НМТ набрать 170 баллов по двум предметам. Также относительно мало бюджетных мест,
– рассказал заместитель министра.
Михаил Винницкий также рассказывал 24 каналу, кто из выпускников вузов и сколько лет будет отрабатывать обучение на бюджете, и стартует ли новация уже с сентября.