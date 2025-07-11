Объемы государственного заказа в 2025 согласовали: как специальности стратегически важны

Правительство Украины согласовало постановление, которое определяет объемы государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров. А также – на повышение квалификации и переподготовку в 2025 году.

Документ при этом утверждает перечень государственных заказчиков. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на МОН Украины.

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Какие объемы государственного заказа в 2025 году согласовало правительство

Заместитель главы ведомства Михаил Винницкий отметил, что МОН последовательно работает над тем, чтобы господдержка через бюджетные места, грантовые программы и целевые проекты была не только широкой и доступной, но и стратегически мотивированной.

Поступающим стоит обратить внимание на те отрасли и специальности, где государство прогнозирует долгосрочный спрос на специалистов,

– подчеркнул он.

И добавил, что госзаказ имеет целью закрыть общественный запрос на высококвалифицированные кадры и поддержать реализацию государственных политик в сфере безопасности, обороны, медицины, образования, инженерии и других отраслей.

Кроме бюджетных мест, государство также оказывает финансовую поддержку в форме грантов для поступающих с высокими результатами НМТ, которые будут получать образование по контракту. Однако если абитуриент откажется от бюджетного места, государственный грант не получит.

Как подать заявление на бюджет

Для участия в конкурсе на обучение за счет госбюджета абитуриент может подать до 5 заявлений через электронный кабинет. Еще 10 заявлений можно подать на поступление по контракту.

Обратите внимание! К каждому заявлению нужно приложить мотивационное письмо. При наличии нескольких претендентов на одно место приемная комиссия будет принимать решение именно на основе мотивационных писем.

В МОН также напомнили, что электронные кабинеты абитуриентов уже работают. Регистрация доступна для всех категорий поступающих. Кабинеты нужно создать заново, даже если вы регистрировались в предыдущие годы.

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Что еще предусматривает постановление

Документ также предусматривает квоты для поступающих с ВОТ, ветеранов, лиц с инвалидностью и других категорий, а также возможность увеличения объемов госзаказа для поступающих с территорий, где продолжаются или продолжались боевые действия или которые являются временно оккупированными. Такие абитуриенты могут быть зачислены сверх утвержденных объемов, если это согласовано с Минэкономики и Минфином.

Особое внимание специальностям, которые являются стратегически важными для восстановления государства. Сюда входят, в частности, специальности в области образования, здравоохранения, ИТ, энергетики и тому подобное. На эти направления предусмотрено существенное количество мест государственного заказа,

– сообщили в МОН.

Также в ведомстве отметили, что постановление запрещает перераспределение мест госзаказа между отраслями знаний, а также на вакантные места – случаев, когда речь идет о поступающих со специальными условиями, определенными законом.

Больше информации содержит:

Порядок приема на обучение;

Официальная страница Вступ-2025 ЕГЭБО;

Полезная информация о вступительной кампании на сайте МОН.

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