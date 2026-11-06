Этот вуз стал лидером вступительной кампании по количеству заявлений на физические специальности

Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского в этом году стал лидером вступительной кампании по количеству заявлений на физические специальности. Кроме того, этот вуз опередил всех по начальной рекомендации на бюджет.

Вуз получил 3737 заявлений от абитуриентов. Об этом 24 Каналу эксклюзивно сообщили в КПИ имени Игоря Сикорского по итогам приемной кампании 2026 года.

Сколько человек зачислили на бакалавриат

В вузе сообщили, что на образовательный уровень бакалавра в КПИ в этом году зачислили более 6 тысяч абитуриентов. Это самый высокий показатель с 2015 года.

В целом в 2026 году наблюдается значительный рост интереса абитуриентов к техническим специальностям,

– уточнили в КПИ.

И добавили, что это стало возможным как благодаря усилению профориентационной работы университета, так и благодаря активности бизнеса, который постоянно говорит о потребности в инженерах и создает привлекательные для молодых специалистов условия работы еще на этапе обучения.

Интересно В этом году в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко в три раза сократили количество бюджетных мест на физику.

Как часто абитуриенты выбирают физические специальности

В вузе сообщили, что именно КПИ в этом году стал лидером вступительной кампании по количеству заявлений на физические специальности.

Так, специальность E6 "Прикладная физика и наноматериалы" и образовательная программа "Прикладная физика" заняли:

️ первое место в Украине по количеству заявлений, допущенных к конкурсу (120);

️ второе место по количеству заявлений с приоритетами 1–3 (61);

третье место в стране по абсолютному количеству первых приоритетов (19);

️ шестое место по среднему конкурсному баллу абитуриентов с первым приоритетом (167,5 балла).

А специальность E5 "Физика и астрономия" и образовательная программа "Моделирование физических процессов" заняли в этом году:

третье место в Украине по количеству заявлений с приоритетами 1–3 (50 заявлений);

одну из лидирующих позиций по количеству заявлений с первым приоритетом (15 заявлений);

️ высокий показатель заявлений, допущенных к конкурсу (94);

️ средний конкурсный балл абитуриентов с первым приоритетом (159,0).

Ранее мы сообщали, в какие университеты Киева абитуриенты подали наибольшее количество заявлений среди всех вузов столицы.