Абитуриенты, которые за рубежом, смогут поступать в вузы по аналогам НМТ
- Украинские абитуриенты за рубежом смогут поступать в вузы по результатам национальных выпускных экзаменов стран Европы.
- Оценки за национальные выпускные экзамены планируют засчитывать вместо оценок по предметам НМТ как результаты вступительных испытаний в вузах.
Украинские абитуриенты, которые находятся за рубежом, смогут в этом году поступать в украинские вузы по результатам национальных выпускных экзаменов стран Европы.
Такое предложение есть в Порядке приема на обучение в вузы в 2026 году, который обнародовало МОН, рассказывает 24 Канал. Документ вынесен на общественное обсуждение.
Смотрите также Харьковские вузы приглашают на "нулевой курс": какие возможности для поступающих
Как будут поступать абитуриенты, которые за рубежом?
Так, оценки за национальные выпускные экзамены планируют засчитывать вместо оценок по предметам НМТ как результаты вступительных испытаний в вузах. Результаты иностранных аналогов ВНО/НМТ будут признавать по решению приемной комиссии университета.
Процедуру унормируют на основании Методических рекомендаций. Их позже утвердит МОН Украины.
Результаты национальных выпускных экзаменов после окончания средней школы в странах Европы могут быть использованы в течение года после получения документа о полученных уровнях и степени образования в стране пребывания.
Ожидается, что такая возможность откроет путь в украинские университеты без дублирования выпускных и вступительных экзаменов для выпускников школ за рубежом.
Смотрите также В МОН назвали категорию поступающих, которую едва "переваривает" система поступления
Какие еще изменения предложило МОН?
На днях МОН Украины обнародовало Порядок приема на обучение в вузы в 2026 году, который содержит еще такие важные предложения для поступающих:
- увеличение веса творческого конкурса для поступающих на художественные специальности;
- уменьшение общего количества заявлений, которые может подать абитуриент в вузы. В этом году было 15, а во время вступительной кампании 2026 года предлагают 12;
- повышение пороговых баллов НМТ по двум обязательным предметам: украинскому языку и истории Украины;
- вузы должны обеспечить видеозапись вступительных испытаний;
- введение единого порога по сумме результатов двух блоков единого вступительного экзамена для абитуриентов, которые стремятся учиться в аспирантуре.