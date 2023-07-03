Какие даты вступительной кампании 2023 года должен знать каждый абитуриент
Источник:МОН Украины
1 июля началась регистрация электронных кабинетов абитуриентов. Минобразования при этом назвало другие важные даты для украинских абитуриентов в 2023 году.
Так, 1 августа стартует регистрация вступительных кабинетов. Что должны знать будущие студенты, читайте дальше.
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Какие даты вступительной кампании должен знать каждый абитуриент
До 10 июля можно подать заявления на собеседование и творческий конкурс, если поступающий планирует учиться на бюджете.
Если будет вступать в контрактную форму, может подавать заявление до 25 июля.
31 июля завершается принятие заявлений на поступление.
До 5 августа обнародуют списки зачисленных в бюджет. При этом поступающий имеет три дня, чтобы подать документы.
А до 10 августа обнародуют список зачисленных на контрактную форму обучения.
Даты вступительной кампании 2023 – детали
Вступительная кампания – даты / МОН
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- В 2023 году запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
- Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная продлится в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- НМТ содержит задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдают в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
- Вступительная кампания в 2023 году будет проходить дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.
- Их регистрация началась 1 июля.
- Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.