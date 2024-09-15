Ожидать ли кардинальных изменений на НМТ-2025: ответ МОН

В Украине еще продолжается вступительная кампания 2024 года. Но нынешних одиннадцатиклассников интересует, чего ждать от кампании 2025 года.

В частности, не изменят ли количество предметов для сдачи на НМТ. Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий ответил на этот вопрос.

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Чего ожидать от вступительной кампании 2025 года

Чиновник отметил, что кардинальных изменений в следующем году абитуриентам ожидать не стоит.

НМТ будет в формате "обязательные предметы плюс выборочный". Гранты будут действовать для поступающих на бакалавриат (и на магистра медицины) параллельно с госзаказом. Возможно, попробуем внедрить гранты для поступления на магистерский уровень,

– сообщил Винницкий.

И добавил: начатые трансформации системы, в частности в структуре сети, будут продолжаться.

Мы "запряглись" надолго, надо завершить начатое, чтобы закрепить, – но эволюционно, без революций или внезапных изменений,

– резюмировал заместитель главы МОН.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!