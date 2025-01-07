"Это пугает": на какие специальности в прошлом году поступили абитуриенты с низкими баллами НМТ

Специальность "Среднее образование" в 2024 году выбрали 7200 абитуриентов. 79% из них получили государственную поддержку.

Но процент получателей грантов здесь на самом деле очень маленький. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Михаила Винницкого LB.

Смотрите также Сколько поступающих в вузы 2024 года получили гранты на обучение

На какие специальности поступили абитуриенты с низкими баллами НМТ

Это означает, объяснил чиновник, что в Украине поступающий на среднее образование имеет очень низкий балл. Винницкий отметил, что его это пугает.

К примеру, специальность "Агроинженерия". На нее поступили 2158 абитуриентов, 54% – на бюджет, и только 10 грантополучателей. Похожая история с "Агрономией". Это означает, что здесь та же проблема, что и с образованием. На эти специальности идут люди, которые имеют чрезвычайно низкие баллы,

– говорит заместитель Лисового.

И добавил, что в агрономию и агроинженерию идут преимущественно выпускники сельской школы.

Это определенная закономерность. И как сделать так, чтобы на агрономические специальности шли люди с более высокими баллами, – определенный вызов для нас. Потому что, с одной стороны, мы развиваем IT, а с другой – сельское хозяйство. И оно должно быть именно высокотехнологичным,

– считает заместитель главы МОН.