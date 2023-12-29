Лисовой назвал самые популярные вузы Украины среди абитуриентов в 2023 году

Самым популярным среди поступающих на бакалавриат вузом Украины в 2023 году стала Львовская политехника.

Абитуриенты подали в вуз более 36 тысяч заявлений. О других популярных ЗВО среди поступающих в этом году читайте дальше.

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В какие вузы Украины поступающие подали больше заявлений

После Львовской политехники вузы в рейтинге расположились так:

Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 32 686 заявлений;

Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского – 31155 заявлений;

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 31059 заявлений;

Национальный авиационный университет – 20 826 заявлений;

Государственный торгово-экономический университет – 20 174 заявления;

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича – 15310 заявлений;

Национальный университет Прикарпатья им. Василия Стефаника – 15 177 заявлений;

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана – 14128 заявлений;

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 13635 заявлений.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Отметим, что вступительная кампания в этом году продолжалась в Украине до 30 ноября. При этом как на бакалавриат, так и на магистратуру.

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