Вступление на магистратуру 2023 в Украине: какие дать запомнить

С июля стартовал главный этап вступительной кампании на магистратуру 2023 года в Украине. Поступающие при этом должны помнить несколько основных дат.

Так, чтобы стать магистрантами, абитуриенты в 2023 году должны сдать единый вступительный экзамен или единый вступительный экзамен и единственное профессиональное вступительное испытание, или профессиональный экзамен или собеседование в университете.

Важно Вступительная кампания-2023: все, что следует знать о зачислении на бакалавриат и в магистратуру

Сроки регистрации в магистратуру 2023 Регистрация для сдачи магистерских тестов в 2023 году продолжалась в течение 8 – 31 мая. До 18 июня все зарегистрированные участники экзаменов получили в своем "Кабинете абитуриента" приглашение-пропуск. В нем указаны дата, время и место проведения тестирования. Регистрация заявлений на участие в собеседовании вместо ЕВИ, профессиональном экзамене, профессиональном экзамене вместо ЕФОВ стартовала 1 июля и закончится в 18:00 16 июля. Когда регистрировать электронные кабинеты и подавать документы Регистрация электронных кабинетов абитуриентов и загрузка необходимых документов стартовала 1 июля. Подать заявление для поступления можно с 31 июля и до 18:00 21 августа.



Вступительная кампания на магистратуру 2023 в Украине – даты / МОН Украины

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Как будет происходить поступление на магистратуру в 2023 году

Для поступления в магистратуру студенты будут сдавать единый вступительный экзамен (ЕВИ).

Он будет содержать два блока: тест общей учебной компетентности (ТЗНК) и тест по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский по выбору поступающего).

При этом для поступления на специальности шести областей знаний нужно дополнительно пройти единое профессиональное вступительное испытание (ЕФОВ).

Оно предусмотрено для студентов, которые планируют учиться по следующим специальностям: