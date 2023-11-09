В МОН рассказали, как будет проходить вступительная кампания 2024

В 2024 году абитуриенты будут поступать в вузы по результатам национального мультипредметного теста. НМТ будет содержать 4 предмета: 3 обязательных и один по выбору.

К слову, 8 ноября Верховная Рада приняла закон, регулирующий поступление в вузы в 2024 году. Заместитель главы МОН по вопросам высшего образования Михаил Винницкий рассказал в эфире национального телемарафона детали вступительной кампании 2024.

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Как будет проходить вступительная кампания 2024

Чиновник напомнил, что в этом году выпускники сдавали два обязательных и один предмет по выбору на НМТ.

В 2024 году, добавил Винницкий, мультитест будет состоять уже из 3 обязательных предметов и одного – по выбору.

Обязательными предметами будут:

украинский язык;

математика;

история Украины.

Мы предполагаем, что большинство абитуриентов будет сдавать четвертым предметом английский язык,

– заявил заместитель Лисового.

Что известно о НМТ – 2024

НМТ-2024 будет содержать уже 4 предмета.

Обязательны – украинский язык, математика и история Украины.

К выборочным прибавят также украинскую литературу и географию.

Тестирование будет проводиться в течение одного дня.

Основная сессия мультитеста стартует уже в мае.

Схема сдачи НМТ-2024 будет такой: 2 предмета – по 60 минут, перерыв, 2 предмета – по 60 минут.