Получат ли золотые и серебряные медалисты преимущества при поступлении в университеты

Выпускники школ, которым вручили золотую или серебряную медаль, а также выпускники 9-х классов, которые успешно учились, получают свидетельство о получении полного или базового общего среднего образования с отличием.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал, что получил немало обращений от родителей учеников, а также директоров по вопросам претендования на золотую или серебряную медаль, ее получения, а также значение медали при поступлении в вуз.

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Получит ли выпускник привилегии при поступлении, если имеет медаль

Горбачев сообщил, что сейчас медали не дают преимуществ при поступлении в вуз. Однако обеспечат такие привилегии при поступлении в училище.

Он также сообщил, что в 2023 году государство потратило 1,8 миллиона гривен для закупки 21,3 тысячи медалей, а в 2022 году – 1,77 миллиона гривен для закупки 20,6 тысячи медалей.

Какое значение имеет медаль для ученика, родителей, педагогов и учебных заведений? Это моральное поощрение для успешных украинских выпускников, или все же это наследие советской эпохи?

– задал украинцам вопрос Горбачев.

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Что говорят украинцы

Украинцы в комментариях к соответствующему сообщению образовательного омбудсмена так ответили на его вопрос: