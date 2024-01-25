Получат ли золотые и серебряные медалисты преимущества при поступлении в университеты
Источник:Сергей Горбачев
Выпускники школ, которым вручили золотую или серебряную медаль, а также выпускники 9-х классов, которые успешно учились, получают свидетельство о получении полного или базового общего среднего образования с отличием.
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал, что получил немало обращений от родителей учеников, а также директоров по вопросам претендования на золотую или серебряную медаль, ее получения, а также значение медали при поступлении в вуз.
Важно В Украине согласовали характеристики тестов и задания, которые будут на НМТ-2024
Получит ли выпускник привилегии при поступлении, если имеет медаль
Горбачев сообщил, что сейчас медали не дают преимуществ при поступлении в вуз. Однако обеспечат такие привилегии при поступлении в училище.
Он также сообщил, что в 2023 году государство потратило 1,8 миллиона гривен для закупки 21,3 тысячи медалей, а в 2022 году – 1,77 миллиона гривен для закупки 20,6 тысячи медалей.
Какое значение имеет медаль для ученика, родителей, педагогов и учебных заведений? Это моральное поощрение для успешных украинских выпускников, или все же это наследие советской эпохи?
– задал украинцам вопрос Горбачев.
Смотрите также Какие задачи будут на НМТ в 2024 году
Что говорят украинцы
Украинцы в комментариях к соответствующему сообщению образовательного омбудсмена так ответили на его вопрос:
- ни отличия, ни медали, ни средний балл свидетельства не должны принимать во внимание при поступлении в вуз.
- Критерием для поступления должны быть знания. Поступающие, которые получили ту или иную награду, без проблем должны подтвердить свой уровень, получив высокие баллы на ВНО.
- Оставьте детям моральное возмещение. Тем, которые по субботам ездили на олимпиады, которые готовились к участию в различных соревнованиях, конкурсах.
- В свое время я получила золотую медаль и благодарна школе за такую награду. Считаю,что надо оставить как поощрение, как благодарность ребенку за усердие!
- 1,8 миллионана медали... лучше бы на ВСУ.
- Пережиток прошлого. 100%.