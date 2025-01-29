Меньше всего за девять лет: сколько поступающих стали студентами вузов Украины в 2024 году

В течение 2024 года в вузы Украины на бакалавриат поступили 197 тысяч студентов. Это наименьшее количество за последние девять лет.

Среди них было около 99 тысяч женщин и почти столько же мужчин, отмечает 24 Канал. Об этом свидетельствует ответ ГП "Инфоресурс" в ответ на запрос от УП.

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Сколько абитуриентов пополнили в прошлом году вузы Украины

В 2023 году количество мужчин-поступающих было ориентировано на 46 тысяч больше, чем количество женщин. Вероятно, из-за того, что в апреле 2024 года Верховная Рада отменила отсрочку от призыва в армию для тех, кто поступает в вузы для получения второго, третьего образования или получения более низкого уровня за тот, что уже имеет.

Обратите внимание! Одним из условий предоставления отсрочки студенту вуза является последовательное получение образования.

Если человек поступает в магистратуру, предварительно уже проучившись в магистратуре, отсрочку он не получит. Если поступает, предварительно проучившись только на бакалавриате, отсрочка есть.

Ранее в МОН отметили: если студент последовательно получает образование, призвать в армию его не могут. Если уровень образования не соответствует последовательности, то студента могут призвать в армию.

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Какие есть уровни образования в Украине

1) дошкольное образование;

2) начальное образование;

3) базовое среднее образование;

4) профильное среднее образование;

5) первый (начальный) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;

6) второй (базовый) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;

7) третий (высший) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;

8) профессиональное предвысшее образование;

9) начальный уровень (короткий цикл) высшего образования;

10) первый (бакалаврский) уровень высшего образования;

11) второй (магистерский) уровень высшего образования;

12) третий (образовательно-научный/образовательно-творческий) уровень высшего образования.