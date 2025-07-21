Будущие аспиранты получили результаты единого экзамена

Участники основной сессии единого вступительного экзамена, который необходим для поступления в аспирантуру, получили результаты по рейтинговой шкале 100 – 200 баллов. Их разместили в кабинетах участников испытаний.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования. Абитуриенты при этом уже могут сформировать экзаменационную карточку.

Смотрите также Таблица перевода тестовых баллов ЕВВ для аспирантов в шкалу 100 – 200

Что должны знать поступающие в аспирантуру?

Экзаменационная карточка необходима потенциальным аспирантам для поступления. Она будет доступна до 8 августа – после обнародования результатов ЕВВ по методологии научных исследований.

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Результаты ЕВЭ по шкале 100 – 200 получили путем перевода тестовых баллов в эту шкалу в соответствии с таблицами перевода, которые согласовало МОН.

Отметим, что, чтобы получить право участвовать в конкурсном отборе в аспирантуру, абитуриент должен преодолеть пороговый балл. То есть набрать не менее 25 тестовых баллов за выполненный тест ЕВВ. Они равны 100 рейтинговым баллам для поступления.