В ГСКОУ увидели значительные риски из-за увеличения количества студентов-мужчин
Увеличение количества студентов-мужчин старшего возраста может негативно повлиять на уровень организации образовательного и управленческого процессов в вузах. Так считают в Государственной службе качества образования Украины.
Она до конца учебного года проводит комплексное мониторинговое исследование соответствующих рисков. Чиновники в течение января-февраля 2024 года проанализировали, сколько студентов, которым более 30 лет, поступило в вузы и колледжи в течение последних трех лет.
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Какая тенденция по поступлению мужчин старшего возраста в вузы
Так, результаты исследования свидетельствуют об аномальном увеличении количества вышеупомянутой категории студентов в 2022 году – аж в 19 раз. Больше всего – в частных вузах, в обособленных структурных подразделениях ЗВО и в некоторых заведениях государственной формы собственности.
Обычно поступающие выбирали получения непоследовательных уровней образования, университеты в крупных городах, специальности, дешевые по стоимости или те, где для поступления нужны были только мотивационные письма (без сдачи НМТ). Не часто такие мужчины поступали в 2022 году в учреждения медицинского направления и на те специальности, где жесткий конкурсный отбор.
Сколько мужчин 1964 – 1994 годов рождения поступали в вузы / инфографика ДСЯОУ
В Службе также говорят, что из-за роста количества поступающих на контрактное обучение в вузе увеличивается нагрузка на аудиторный фонд и преподавательский состав. Поэтому существует опасность несоблюдения руководителями отдельных вузов требований законодательства по организации образовательного процесса.
В ГСЯОУ при этом видят значительные риски, которые могут повлечь длительные негативные последствия на уровень организации образовательного и управленческого процессов, степень обеспечения вузов научно-педагогическими (педагогическими) работниками, а также качество подготовки специалистов различных отраслей.
- Ранее мы информировали о том, что глава Минобразования Оксен Лисовой заявил, что в Украине – отрицательная динамика по количеству поступающих в вузы. Картину, по его словам, немного искажают абитуриенты старшего возраста. Лисовой также отметил: в случае принятия законопроекта о мобилизации поступающих станет меньше.