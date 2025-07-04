В МОН спрогнозировали количество поступающих в 2025 году
- Министерство образования и науки Украины прогнозирует, что в 2025 году в вузы, колледжей и профтехов на разные уровни образования будет поступать до полумиллиона человек.
- Для регистрации поступающим нужно электронная почта, пароль, документ об образовании и сертификаты НМТ, а также фото для студенческого билета.
В Украине продолжается вступительная кампания в вузы, колледжи и профтехи в 2025 году. Министерство образования и науки Украины прогнозирует, что ее участниками станет до полумиллиона человек.
Причем на все уровни образования. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель главы МОН Михаил Винницкий, отмечает 24 Канал.
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Сколько абитуриентов будет в Украине в этом году
Чиновник рассказал, что в 2025 году кабинеты абитуриента нужно открывать поступающим в вузы – для поступления на бакалавриат, в магистратуру и аспирантуру – и в профтехи, и в колледжи. Для того, чтобы зарегистрироваться, нужны электронная почта, пароль, документ об образовании, сертификаты НМТ.
Если абитуриент поступает по квоте, то должен предоставить паспортные данные и идентификационный код.
Винницкий также отметил, что в электронный кабинет необходимо загрузить фото, а не селфи, поскольку это изображение в дальнейшем будут использовать как фото на студенческом билете.
Также, по словам чиновника, недавние проблемы с одним из почтовых сервисов, который блокировал письма об открытии электронных кабинетов для поступления, уже решили.
Винницкий при этом напомнил, что в этом году при поступлении также действует грантовая система, как и в прошлом году, для поступающих, которые подадут заявления на контрактную форму обучения.
- Мы также рассказывали, что Министерство образования и науки Украины изменило региональные коэффициенты для поступления в вузы.