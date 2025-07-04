В МОН спрогнозировали количество поступающих в 2025 году

В Украине продолжается вступительная кампания в вузы, колледжи и профтехи в 2025 году. Министерство образования и науки Украины прогнозирует, что ее участниками станет до полумиллиона человек.

Причем на все уровни образования. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель главы МОН Михаил Винницкий, отмечает 24 Канал.

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Сколько абитуриентов будет в Украине в этом году

Чиновник рассказал, что в 2025 году кабинеты абитуриента нужно открывать поступающим в вузы – для поступления на бакалавриат, в магистратуру и аспирантуру – и в профтехи, и в колледжи. Для того, чтобы зарегистрироваться, нужны электронная почта, пароль, документ об образовании, сертификаты НМТ.

Если абитуриент поступает по квоте, то должен предоставить паспортные данные и идентификационный код.

Винницкий также отметил, что в электронный кабинет необходимо загрузить фото, а не селфи, поскольку это изображение в дальнейшем будут использовать как фото на студенческом билете.

Также, по словам чиновника, недавние проблемы с одним из почтовых сервисов, который блокировал письма об открытии электронных кабинетов для поступления, уже решили.

Винницкий при этом напомнил, что в этом году при поступлении также действует грантовая система, как и в прошлом году, для поступающих, которые подадут заявления на контрактную форму обучения.