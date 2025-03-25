Когда вузы обнародуют правила приема абитуриентов в 2025 году

Высшие учебные заведения Украины должны обнародовать собственные правила приема на обучение в 2025 году до 30 марта.

Такую норму предусматривает Порядок приема на обучение для получения высшего образования, отмечает 24 Канал. Правила приема будут содержать всю необходимую для будущих абитуриентов информацию.

Смотрите также Таблица перевода баллов НМТ в 2025 году для поступления в вузы

Когда вузы обнародуют правила приема

В частности, это будет информация о порядке проведения конкурсного отбора абитуриентов, перечень конкурсных предметов для поступления, порядок и формы проведения творческих конкурсов, требования к мотивационным письмам и тому подобное.

Также в правилах должна быть представлена информация о работе приемных комиссий.

Кроме того, документ должен содержать исчерпывающий порядок расчета конкурсного балла, информацию о квотах и тому подобное.

Утвержденные правила приема должны быть размещены на сайтах высших учебных заведений и внесены в ЕГЭБО.

Правила приема в учреждения высшего образования будут действовать до 31 декабря 2025 года.

Смотрите также Для поступления на какие специальности надо проходить творческий конкурс

Какие основные сведения содержит Порядок приема в вузы