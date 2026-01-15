Укр Рус
15 января, 09:51
Когда начнутся вступительные экзамены в магистратуру в 2026 году

Основні тези
  • Вступительные экзамены в магистратуру в 2026 году начнутся 26 июня.
  • Будет основная и дополнительная сессии.

В Министерстве образования и науки Украины определили даты вступительных экзаменов в магистратуру в этом году. Единый вступительный экзамен и единый профессиональный вступительный экзамен начнутся 26 июня.

Соответствующий приказ МОН зарегистрировали в Министерстве юстиции. Об этом информирует 24 Канал.

Когда вступительные экзамены в магистратуру?

Основная сессия вступительных экзаменов в магистратуру продлится 26 июня до 14 июля. Дополнительная сессия – с 3 до 21 августа.

Сдать единый вступительный экзамен должны все будущие магистранты, кроме некоторых льготных категорий абитуриентов.

Сдать единое профессиональное вступительное испытание, предусматривающее предметный тест, должны пройти поступающие на специальности отраслей:

  • A "Образование" (кроме специальности A7 "Физическая культура и спорт");

  • C "Социальные науки, журналистика, информация и международные отношения";

  • D "Бизнес, администрирование и право";

  • F "Информационные технологии" (кроме приема на специальность F5 "Кибербезопасность и защита информации" лиц, которые сдавали ЕГКИ по специальности 125 "Кибербезопасность и защита информации" в год поступления);

и на специальности:

  • В1 "Аудиовизуальное искусство и медиапроизводство" (специализации В1.02 "Кино-, медиапроизводство";

  • В1.04 "Кино-, медиазнавство";

  • B4 "Изобразительное искусство и реставрация" (специализация В4.03 "Искусствоведение");

  • В7 "Религиоведение", В8 "Богословие";

  • В9 "История и археология";

  • В10 "Философия";

  • В11 "Филология (по специализациям)";

  • В12 "Культурология и музееведение";

  • В13 "Библиотечное, информационное и архивное дело";

  • E1 "Биология и биохимия";

  • E2 "Экология";

  • G21 "Биотехнологии и биоинженерия";

  • G22 "Биомедицинская инженерия";

  • H6 "Ветеринарная медицина";

  • I5 "Медсестринство (по специализациям)";

  • I6 "Технологии медицинской диагностики и лечения (по специализациям)";

  • I7 "Терапия и реабилитация (по специализациям)";

  • I8 "Фармация (по специализациям)";

  • I9 "Общественное здоровье";

  • I10 "Социальная работа и консультирование";

  • I11 "Детские и молодежные службы";

  • J2 "Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг";

  • J3 "Туризм и рекреация";

  • J4 "Охрана труда";

  • K8 "Пожарная безопасность";

  • K9 "Правоохранительная деятельность";

  • K10 "Гражданская безопасность".

Можно ли для поступления в магистратуру использовать экзамены прошлых лет?

  • Поступающие в магистратуру в этом году смогут использовать для поступления результаты экзаменов, полученные в предыдущие годы. В частности, предоставить результаты единого вступительного экзамена (ЕВЭ) за 2024 или 2025 годы или сдать экзамен в 2026 году, отмечали в МОН.
  • Для поступления в магистратуру также можно будет использовать баллы единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) 2025 или 2026 года.
  • Чтобы получить право участвовать в конкурсном отборе, участник ЕВИ должен преодолеть "пороговый балл", то есть набрать 5 тестовых баллов. Эта норма будет касаться и теста по иностранному языку, и теста общей учебной компетентности.
  • "Порог" единого профессионального вступительного испытания составит 35 тестовых баллов.
  • При этом некоторые льготные категории поступающих смогут поступить в магистратуру по результатам собеседования вместо ЕВЭ и профессионального экзамена вместо ЕФВВ.