Это повысит ваши шансы на поступление: как правильно выбрать третий предмет на НМТ

В 2023 году выпускники будут поступать в вузы по результатам НМТ. Тест содержит два обязательных и один по выбору предмета для сдачи.

Многие абитуриенты по инерции намерены выбрать третьим предметом английский язык или историю. Все потому, что они были обязательными на ГИА.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Как правильно выбрать третий предмет на НМТ

В 2023 году абитуриент может стать студентом любого вуза с любым набором предметов на НМТ. Но выбирать третий предмет для сборки следует внимательно.

Результаты НМТ важны для поступления в вуз еще и потому, ведь последние устанавливают определенный "порог" баллов, которые нужно набрать. Только в этом случае можно поступить на отдельные специальности.

Часто подготовка к вступительной кампании сопровождается стрессом. Справиться с ним помогут в Optima Academy на курсах подготовки к ЗНО и НМТ. Индивидуальный подход, акцент на необходимых предметах, систематизация обучения и восполнение пробелов в знаниях – все, чтобы абитуриент был уверен в своих знаниях.

Сначала выпускникам советуют внимательно изучить таблицу весовых коэффициентов. Именно так вы сможете выбрать тот предмет, который имеет наибольшие коэффициенты для поступления на вашу специальность. Таким образом, существенно повысите свои шансы учиться на желаемой специальности.

Если планируете поступать на гуманитарную специальность, то именно история Украины или иностранный язык улучшит ваши шансы на поступление.

Также абитуриентам заранее рекомендуют узнать требования для поступления в вузы.

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Вступительная кампания – 2023: кратко