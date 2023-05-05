В МОН сделали важное заявление по экзаменам в магистратуру

В 2023 году вступительные экзамены в магистратуру будут проводить в 36 городах Украины. В список вошли областные центры и города областного подчинения.

Также единственный вступительный экзамен можно будет сдать за границей в 9 европейских странах. А единственное профессиональное вступительное испытание – в шести.

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Где сдавать экзамены для поступления в магистратуру

Как известно, в 2023 году студенты для поступления в магистратуру должны сдать единый вступительный экзамен.

Что важно, для поступления на специальности областей знаний "Социальные и поведенческие науки", "Журналистика", "Управление и администрирование", "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения" поступающие должны дополнительно составить единое профессиональное вступительное испытание.

Регистрация абитуриентов для сдачи вступительных экзаменов в магистратуру стартует 8 мая.

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Основная сессия единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания для поступающих в магистратуру состоится в течение июня-июля.

Участвовать в конкурсном отборе без результатов этих экзаменов имеют право только абитуриенты, вступающие исключительно в контракт на специальности, которым государство оказывает особую поддержку.

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Как будет происходить поступление на магистратуру в 2023 году