Итоги вступительной кампании 2023 в магистратуру: какие специальности стали самыми популярными
В рамках вступительной кампании 2023 года абитуриенты подали почти 104 тысячи заявлений на поступление в магистратуру. Среди самых популярных специальностей – право и компьютерные науки.
Самыми же популярными по зачислению в бюджет в этом году были менеджмент и среднее образование. Детали поступления в магистратуру на бюджет в вузы на дневную форму обучения в 2023 году читайте дальше.
Смотрите также Итоги вступительной кампании 2023 года: какие специальности стали самыми популярными
10 популярнейших специальностей по количеству поданных заявлений (открытые конкурсные предложения)
- 081 Право – 8 035;
- 073 Менеджмент – 6100;
- 051 Экономика – 3 315;
- 072 Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 2775;
- 075 Маркетинг – 2767;
- 053 Психология – 2658;
- 076 Предпринимательство и торговля – 2384;
- 071 Учет и налогообложение – 2009;
- 281 Публичное управление и администрирование – 1 640;
- 291 Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии – 1407.
10 популярнейших специальностей по количеству поданных заявлений (фиксированные конкурсные предложения)
- 122 Компьютерные науки – 7007;
- 014 Среднее образование – 5738;
- 121 Инженерия программного обеспечения – 3 252;
- 123 Компьютерная инженерия – 3150;
- 035 Филология – 2 913;
- 141 Электроэнергетика, электротехника и электромеханика – 2628;
- 125 Кибербезопасность и защита информации – 2150;
- 174 Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника – 1904;
- 192 Строительство и гражданская инженерия – 1889;
- 017 Физическая культура и спорт – 1724.
10 топовых специальностей за зачислением на бюджетные места (открытые конкурсные предложения)
- 073 Менеджмент – 845;
- 081 Право – 770;
- 051 Экономика – 432;
- 076 Предпринимательство и торговля – 414;
- 075 Маркетинг – 398;
- 053 Психология – 312;
- 072 Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 246;
- 281 Публичное управление и администрирование – 235;
- 061 Журналистика – 188;
- 071 Учет и налогообложение – 174.
10 топовых специальностей за зачислением на бюджетные места (фиксированные конкурсные предложения)
- 014 Среднее образование – 3160;
- 122 Компьютерные науки – 1587;
- 141 Электроэнергетика, электротехника и электромеханика – 1259;
- 035 Филология – 1008;
- 192 Строительство и гражданская инженерия – 954;
- 174 Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника – 883;
- 123 Компьютерная инженерия – 852;
- 121 Инженерия программного обеспечения – 835;
- 201 Агрономия – 647;
- 153 Отраслевое машиностроение – 646.
Смотрите также Какие специальности в вузах предусматривали самый высокий пороговый балл на бюджет 2023
10 специальностей с высоким пороговым баллом для поступления (открытые конкурсные предложения)
- 052 Политология – 158.800;
- 061 Журналистика – 158.600;
- 293 Международное право – 156.800;
- 081 Право – 156.000;
- 291 Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии – 156 000;
- 292 Международных экономических отношений – 156.000;
- 053 Психология – 152.600;
- 071 Учет и налогообложение – 145 200;
- 073 Менеджмент – 145 200;
- 076 Предпринимательство и торговля – 145.100.
10 специальностей с высоким пороговым баллом для поступления (фиксированные конкурсные предложения)
- 061 Журналистика – 166.400;
- 031 Религиоведение – 164.600;
- 024 Хореография – 161.600;
- 028 Менеджмент социокультурной деятельности – 159 400;
- 291 Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии – 158 300;
- 052 Политология – 155.600;
- 021 Аудиовизуальное искусство и производство – 153 400;
- 112 Статистика – 150.200;
- 081 Право – 150.100;
- 027 Музееведение, памятниковедение – 148.800.
Какие есть виды конкурсных предложений
Заметим: конкурсные предложения при поступлении на бюджет в вузы бывают:
- открытые;
- фиксированные.
В пределах открытой КП количество бюджетных мест для вуза определяют не сразу, а по алгоритму адресного размещения. То есть места "приносят" поступающие, имеющие самые высокие баллы и избравшие этот ЗВО.
В пределах фиксированной КП количество мест государственного или регионального заказа заранее определено для ЗВО.