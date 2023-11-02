Итоги вступительной кампании 2023 в магистратуру: какие специальности стали самыми популярными

2 ноября 2023, 17:05
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Источник:

Государственное предприятие "ИНФОРЕССУРС"

В рамках вступительной кампании 2023 года абитуриенты подали почти 104 тысячи заявлений на поступление в магистратуру. Среди самых популярных специальностей – право и компьютерные науки.

Самыми же популярными по зачислению в бюджет в этом году были менеджмент и среднее образование. Детали поступления в магистратуру на бюджет в вузы на дневную форму обучения в 2023 году читайте дальше.

Смотрите также Итоги вступительной кампании 2023 года: какие специальности стали самыми популярными

10 популярнейших специальностей по количеству поданных заявлений (открытые конкурсные предложения)

  • 081 Право – 8 035;
  • 073 Менеджмент – 6100;
  • 051 Экономика – 3 315;
  • 072 Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 2775;
  • 075 Маркетинг – 2767;
  • 053 Психология – 2658;
  • 076 Предпринимательство и торговля – 2384;
  • 071 Учет и налогообложение – 2009;
  • 281 Публичное управление и администрирование – 1 640;
  • 291 Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии – 1407.

10 популярнейших специальностей по количеству поданных заявлений (фиксированные конкурсные предложения)

  • 122 Компьютерные науки – 7007;
  • 014 Среднее образование – 5738;
  • 121 Инженерия программного обеспечения – 3 252;
  • 123 Компьютерная инженерия – 3150;
  • 035 Филология – 2 913;
  • 141 Электроэнергетика, электротехника и электромеханика – 2628;
  • 125 Кибербезопасность и защита информации – 2150;
  • 174 Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника – 1904;
  • 192 Строительство и гражданская инженерия – 1889;
  • 017 Физическая культура и спорт – 1724.

10 топовых специальностей за зачислением на бюджетные места (открытые конкурсные предложения)

  • 073 Менеджмент – 845;
  • 081 Право – 770;
  • 051 Экономика – 432;
  • 076 Предпринимательство и торговля – 414;
  • 075 Маркетинг – 398;
  • 053 Психология – 312;
  • 072 Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 246;
  • 281 Публичное управление и администрирование – 235;
  • 061 Журналистика – 188;
  • 071 Учет и налогообложение – 174.

10 топовых специальностей за зачислением на бюджетные места (фиксированные конкурсные предложения)

  • 014 Среднее образование – 3160;
  • 122 Компьютерные науки – 1587;
  • 141 Электроэнергетика, электротехника и электромеханика – 1259;
  • 035 Филология – 1008;
  • 192 Строительство и гражданская инженерия – 954;
  • 174 Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника – 883;
  • 123 Компьютерная инженерия – 852;
  • 121 Инженерия программного обеспечения – 835;
  • 201 Агрономия – 647;
  • 153 Отраслевое машиностроение – 646.

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10 специальностей с высоким пороговым баллом для поступления (открытые конкурсные предложения)

  • 052 Политология – 158.800;
  • 061 Журналистика – 158.600;
  • 293 Международное право – 156.800;
  • 081 Право – 156.000;
  • 291 Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии – 156 000;
  • 292 Международных экономических отношений – 156.000;
  • 053 Психология – 152.600;
  • 071 Учет и налогообложение – 145 200;
  • 073 Менеджмент – 145 200;
  • 076 Предпринимательство и торговля – 145.100.

10 специальностей с высоким пороговым баллом для поступления (фиксированные конкурсные предложения)

  • 061 Журналистика – 166.400;
  • 031 Религиоведение – 164.600;
  • 024 Хореография – 161.600;
  • 028 Менеджмент социокультурной деятельности – 159 400;
  • 291 Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии – 158 300;
  • 052 Политология – 155.600;
  • 021 Аудиовизуальное искусство и производство – 153 400;
  • 112 Статистика – 150.200;
  • 081 Право – 150.100;
  • 027 Музееведение, памятниковедение – 148.800.

Какие есть виды конкурсных предложений

Заметим: конкурсные предложения при поступлении на бюджет в вузы бывают:

  • открытые;
  • фиксированные.

В пределах открытой КП количество бюджетных мест для вуза определяют не сразу, а по алгоритму адресного размещения. То есть места "приносят" поступающие, имеющие самые высокие баллы и избравшие этот ЗВО.

В пределах фиксированной КП количество мест государственного или регионального заказа заранее определено для ЗВО.

Автор: Марія Волошин