Итоги вступительной кампании 2023 в магистратуру: какие специальности стали самыми популярными

В рамках вступительной кампании 2023 года абитуриенты подали почти 104 тысячи заявлений на поступление в магистратуру. Среди самых популярных специальностей – право и компьютерные науки.

Самыми же популярными по зачислению в бюджет в этом году были менеджмент и среднее образование. Детали поступления в магистратуру на бюджет в вузы на дневную форму обучения в 2023 году читайте дальше.

Смотрите также Итоги вступительной кампании 2023 года: какие специальности стали самыми популярными

10 популярнейших специальностей по количеству поданных заявлений (открытые конкурсные предложения)

081 Право – 8 035;

073 Менеджмент – 6100;

051 Экономика – 3 315;

072 Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 2775;

075 Маркетинг – 2767;

053 Психология – 2658;

076 Предпринимательство и торговля – 2384;

071 Учет и налогообложение – 2009;

281 Публичное управление и администрирование – 1 640;

291 Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии – 1407.

10 популярнейших специальностей по количеству поданных заявлений (фиксированные конкурсные предложения)

122 Компьютерные науки – 7007;

014 Среднее образование – 5738;

121 Инженерия программного обеспечения – 3 252;

123 Компьютерная инженерия – 3150;

035 Филология – 2 913;

141 Электроэнергетика, электротехника и электромеханика – 2628;

125 Кибербезопасность и защита информации – 2150;

174 Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника – 1904;

192 Строительство и гражданская инженерия – 1889;

017 Физическая культура и спорт – 1724.

10 топовых специальностей за зачислением на бюджетные места (открытые конкурсные предложения)

073 Менеджмент – 845;

081 Право – 770;

051 Экономика – 432;

076 Предпринимательство и торговля – 414;

075 Маркетинг – 398;

053 Психология – 312;

072 Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 246;

281 Публичное управление и администрирование – 235;

061 Журналистика – 188;

071 Учет и налогообложение – 174.

10 топовых специальностей за зачислением на бюджетные места (фиксированные конкурсные предложения)

014 Среднее образование – 3160;

122 Компьютерные науки – 1587;

141 Электроэнергетика, электротехника и электромеханика – 1259;

035 Филология – 1008;

192 Строительство и гражданская инженерия – 954;

174 Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника – 883;

123 Компьютерная инженерия – 852;

121 Инженерия программного обеспечения – 835;

201 Агрономия – 647;

153 Отраслевое машиностроение – 646.

Смотрите также Какие специальности в вузах предусматривали самый высокий пороговый балл на бюджет 2023

10 специальностей с высоким пороговым баллом для поступления (открытые конкурсные предложения)

052 Политология – 158.800;

061 Журналистика – 158.600;

293 Международное право – 156.800;

081 Право – 156.000;

291 Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии – 156 000;

292 Международных экономических отношений – 156.000;

053 Психология – 152.600;

071 Учет и налогообложение – 145 200;

073 Менеджмент – 145 200;

076 Предпринимательство и торговля – 145.100.

10 специальностей с высоким пороговым баллом для поступления (фиксированные конкурсные предложения)

061 Журналистика – 166.400;

031 Религиоведение – 164.600;

024 Хореография – 161.600;

028 Менеджмент социокультурной деятельности – 159 400;

291 Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии – 158 300;

052 Политология – 155.600;

021 Аудиовизуальное искусство и производство – 153 400;

112 Статистика – 150.200;

081 Право – 150.100;

027 Музееведение, памятниковедение – 148.800.

Какие есть виды конкурсных предложений

Заметим: конкурсные предложения при поступлении на бюджет в вузы бывают:

открытые;

фиксированные.

В пределах открытой КП количество бюджетных мест для вуза определяют не сразу, а по алгоритму адресного размещения. То есть места "приносят" поступающие, имеющие самые высокие баллы и избравшие этот ЗВО.

В пределах фиксированной КП количество мест государственного или регионального заказа заранее определено для ЗВО.