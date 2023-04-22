Минобразования утвердило график вступительных экзаменов в магистратуру в 2023 году

Минобразования согласовало календарный план организации и проведение вступительных экзаменов в магистратуру. Экзамены в 2023 году пройдут в две сессии.

Основная сессия состоится с 23 июня по 21 июля. Дополнительная – с 3 по 16 августа.

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МОН утвердило график вступительных экзаменов в магистратуру

Зарегистрироваться поступающие должны с 8 по 31 мая включительно. Регистрацию будут осуществлять приемные комиссии ЗВО.

Зарегистрированные участники получат экзаменационный лист. В нем будут указаны данные для осуществления входа на информационную страницу "Кабинет поступающего".

В дополнительный период – 12 – 14 июля – смогут зарегистрироваться те, кто не смог по уважительным причинам зарегистрироваться для прохождения ЕФОР и/или ЕВИ во время основного периода регистрации.

До 18 июня зарегистрированные участники получат на информационной странице "Кабинет поступающего" приглашение-пропуск. В нем будут указаны дата, время и место проведения тестирования. Участники допсессии получат его до 31 июля.

Информация о результатах основной сессии по шкале 100 – 200 баллов будет размещена на персональных страницах участников тестирования до 25 июля 2023 года. Дополнительная сессия – до 18 августа 2023 года.

Скачать график вступительных экзаменов в магистратуру можно в формате PDF по ссылке.

Когда вступительные экзамены в магистратуру 2023 года: скрин МОН

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Как будет происходить поступление на магистратуру в 2023 году

Для поступления в магистратуру студенты будут сдавать единый вступительный экзамен (ЕВИ).

Он будет содержать два блока: тест общей учебной компетентности (ТЗНК) и тест по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский по выбору поступающего).

При этом для поступления на специальности шести областей знаний нужно дополнительно пройти единое профессиональное вступительное испытание (ЕФОВ).

Оно предусмотрено для студентов, которые планируют учиться по следующим специальностям: