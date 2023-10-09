В Острожской академии создадут кафедру военной подготовки

При Национальном университете "Острожская академия" на Ровенщине создадут кафедру военной подготовки. Соответствующее постановление издало правительство.

Проректор учебного заведения Юлия Харчук в комментарии "УП" подтвердило эту информацию. Однако отметила, что этого не будет сейчас.

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В Острожской академии образуют военную кафедру

Проректор уточнила, что кафедру военной подготовки образуют при вузе, но впоследствии. При этом в ЗВО обещают обнародовать официальную информацию на сайте.

В Острожской академии пока не спешат рассказывать, кто возглавит вышеупомянутую кафедру.

Харчук также заявила, что открытие кафедры не имеет ничего общего с тем фактом, что недавно глава ГУР Украины Кирилл Буданов поступил в аспирантуру Острожской академии на специальность "Политология".

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Буданов стал аспирантом Острожской академии