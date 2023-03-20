Вступление-2023: по каким специальностям нужно проходить творческий конкурс

В 2023 году абитуриенты будут поступать в вузы Украины по результатам национального мультипредметного теста. На НМТ будут сдавать два обязательных предмета и один по выбору.

Однако есть специальности, на которых для поступления только результатов НМТ будет недостаточно. Это творческие специальности.

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На какие специальности нужно проходить творческий конкурс

Чтобы поступить на творческую специальность, придется пройти соответствующий конкурс при поступлении. Во время конкурса будут проверять творческие и/или физические способности поступающего – в зависимости от выбранной профессии.

Такая проверка длится очно или дистанционно. Решение об этом принимает вуз. Творческий конкурс продолжается в течение одного дня, а его оценка – не позднее следующего дня.

По результатам творческого конкурса выставляют положительную оценку по шкале 100 – 200 или принимают решение о негативной оценке достижений абитуриента.

Творческие конкурсы проводят при поступлении на специальности:

Физическая культура и спорт;

Аудиовизуальное искусство и производство;

Дизайн (специализация "Графический дизайн");

Дизайн (специализация "Дизайн одежды (обуви)");

Дизайн (специализация "Дизайн среды");

Дизайн (специализация "Промышленный дизайн");

Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация;

Хореография;

Музыкальное искусство;

Сценическое искусство;

Архитектура и градостроительство.

НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому доверить подготовку следует профессионалам. Таким как репетиторы в дистанционной школе "Оптима". Здесь действуют специальные курсы, где ученики могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Так что готовьтесь к НМТ вместе с профессиональными преподавателями "Оптима"!

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Вступительная кампания-2023: коротко