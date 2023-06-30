В Украине стартовало поступление в колледжи на базе 9 классов
30 июня 2023, 16:41Читати новину українською
Источник:МОН Украины
В Украине 30 июня стартовал прием электронных заявлений на поступление в колледжи. Их могут подавать абитуриенты, завершившие 9 класс.
Подать заявления на бюджет и контракт можно до 13 июля в 18:00. Потом возможны дополнительные наборы только на контракт, если это предусматривают Правила приема учебного заведения (до 30 ноября).
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Стартовал поступление в колледжи на базе 9 классов
Так, после подачи заявления поступающий должен:
- зарегистрировать электронный кабинет/войти в уже созданный ранее здесь;
- заполнить в кабинете нужные данные и загрузить собственное фото;
- перейти в раздел подачи заявлений;
- осуществить поиск и выбрать нужное конкурсное предложение;
- выбрать источник финансирования и указать, получалась ли ранее выбранная степень образования (профессиональный младший бакалавр);
- добавить текст мотивационного письма;
- проверить правильность указанных данных и подтвердить подачу заявления.
Также МОН советует ознакомиться с подробными инструкциями по регистрации электронных кабинетов и подачи заявлений в видеоразъяснении.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- В 2023 году запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
- Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная продлится в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- НМТ содержит задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдают в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов будут размещены до 28 июня в персональном электронном кабинете поступающего.
- Вступительная кампания в 2023 году будет проходить дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.
- Их регистрация начинается 1 июля.
- Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.