В Украине стартовало поступление в колледжи на базе 9 классов

В Украине 30 июня стартовал прием электронных заявлений на поступление в колледжи. Их могут подавать абитуриенты, завершившие 9 класс.

Подать заявления на бюджет и контракт можно до 13 июля в 18:00. Потом возможны дополнительные наборы только на контракт, если это предусматривают Правила приема учебного заведения (до 30 ноября).

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Стартовал поступление в колледжи на базе 9 классов

Так, после подачи заявления поступающий должен:

зарегистрировать электронный кабинет/войти в уже созданный ранее здесь;

заполнить в кабинете нужные данные и загрузить собственное фото;

перейти в раздел подачи заявлений;

осуществить поиск и выбрать нужное конкурсное предложение;

выбрать источник финансирования и указать, получалась ли ранее выбранная степень образования (профессиональный младший бакалавр);

добавить текст мотивационного письма;

проверить правильность указанных данных и подтвердить подачу заявления.

Нынешняя ситуация в Украине вынуждает искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима" , обеспечивающая качественный и непрерывный учебный процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.

Также МОН советует ознакомиться с подробными инструкциями по регистрации электронных кабинетов и подачи заявлений в видеоразъяснении.

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