Школьники из США сделали трогательный подарок воинам ВСУ

5 декабря 2022, 13:27
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Источник:

Генштаб ВСУ

Ученики и ученицы из США сделали трогательный подарок воинам Вооруженных Сил Украины. Его дети передали посольству Украины в Штатах.

О подарке сообщила Чрезвычайная и полномочная госпожа посол Оксана Маркарова. Его нашим Героям сделали школьники и школьницы из города Валдоста из штата Джорджия.

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Ученики из США сделали подарок воинам ВСУ

Так, ученики и ученицы передали посольству Украины в США письма поддержки украинским защитникам и защитницам.

В большинстве писем американские дети подчеркивают, что восхищаются нашими воинами. Также говорят, что молятся за ВСУ и призывают не сдаваться.

Атташе по вопросам обороны посольства Украины в США генерал-майор Борис Кременецкий пришлет ценный груз украинским защитникам.

Благодарю Джима Долбоу помощника конгрессмена Скотта Остина от штата Джорджия и Конгрессмена за содействие в передаче писем в посольство. Такие минуты дают силы работать дальше,
– подчеркнула Маркарова.

В Генштабе при этом добавили, что ВСУ благодарны за поддержку и помощь США.

Школьники из США сделали трогательный подарок воинам ВСУ: фото


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Автор: Марія Волошин