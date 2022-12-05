Школьники из США сделали трогательный подарок воинам ВСУ
Источник:Генштаб ВСУ
Ученики и ученицы из США сделали трогательный подарок воинам Вооруженных Сил Украины. Его дети передали посольству Украины в Штатах.
О подарке сообщила Чрезвычайная и полномочная госпожа посол Оксана Маркарова. Его нашим Героям сделали школьники и школьницы из города Валдоста из штата Джорджия.
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Ученики из США сделали подарок воинам ВСУ
Так, ученики и ученицы передали посольству Украины в США письма поддержки украинским защитникам и защитницам.
В большинстве писем американские дети подчеркивают, что восхищаются нашими воинами. Также говорят, что молятся за ВСУ и призывают не сдаваться.
Атташе по вопросам обороны посольства Украины в США генерал-майор Борис Кременецкий пришлет ценный груз украинским защитникам.
Благодарю Джима Долбоу помощника конгрессмена Скотта Остина от штата Джорджия и Конгрессмена за содействие в передаче писем в посольство. Такие минуты дают силы работать дальше,
– подчеркнула Маркарова.
В Генштабе при этом добавили, что ВСУ благодарны за поддержку и помощь США.
Школьники из США сделали трогательный подарок воинам ВСУ: фото
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