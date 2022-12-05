Школьники из США сделали трогательный подарок воинам ВСУ

Ученики и ученицы из США сделали трогательный подарок воинам Вооруженных Сил Украины. Его дети передали посольству Украины в Штатах.

О подарке сообщила Чрезвычайная и полномочная госпожа посол Оксана Маркарова. Его нашим Героям сделали школьники и школьницы из города Валдоста из штата Джорджия.

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Ученики из США сделали подарок воинам ВСУ

Так, ученики и ученицы передали посольству Украины в США письма поддержки украинским защитникам и защитницам.

В большинстве писем американские дети подчеркивают, что восхищаются нашими воинами. Также говорят, что молятся за ВСУ и призывают не сдаваться.