"Всуе": что означает это красивое, но почти забытое слово

"Всуе" – слово, которое сегодня редко услышишь в разговоре. Оно может встретиться в художественном произведении или старинной поговорке, но не все сразу поймут его значение.

Выясняем, что оно означает, как оно появилось в нашем языке и где его можно встретить, со ссылкой на объяснение портала "Горох".

Что означает слово "всуе"?

Бывает, что прилагаешь усилия, тратишь время, надеешься на что-то, а результата нет. В таком случае говорим: напрасно, зря, даром. А раньше для этого употребляли еще одно меткое слово – "всуе". Сегодня оно звучит необычно, немного торжественно и по-старинке, но в украинском языке оно хорошо известно и часто встречается в литературе.

Ніхто нас не зломив, І всує вороги на наше царство зляться. (Пантелеймон Кулиш).

"Всу́е" означает "напрасно", "зря", "безрезультатно". Например, выражение "напрасно ждать" можно передать и так: "ждать всуе".

Скриншот / "Горох"

А фраза "от него правды ждать всуе" означает, что надеяться услышать от человека правду бесполезно.

Возможно, вы слышали его в заповеди "не упоминай Господа всуе". Это выражение происходит из третьей из десяти Божьих заповедей. В библейском тексте речь идет о том, чтобы не употреблять имя Господа Бога напрасно, пренебрежительно, без уважения. В религиозном понимании эта заповедь напоминает об уважении к Богу и ответственности за собственные слова.

Откуда произошло это слово?

Слово "всуе" имеет церковнославянские корни. Оно родственно слову "суета", которое связано с понятием чего-то пустого, незначительного, тщетного. Именно поэтому "всуе" означает не просто действие без результата, но и тщетные надежды или усилия.

Это слово встречается и в произведениях Тараса Шевченко. В поэме "Варнак" мы читаем:

"Я сам, як бачиш, марне, всує,

Я сам занівечив свій вік".

Поэт употребляет рядом слова "марне" и "всуе", чтобы подчеркнуть тщетность собственных поступков.

А в поэме "Давидовы псалмы" в строках о неправедных царях и судьях поэт пишет:

"І всує – Господа глаголи,

І всує трепетна земля".

Конечно, в повседневной речи проще сказать "дарма", "напрасно" или "зря". Однако слово "всуе" стоит знать: оно помогает лучше понимать старинные тексты и открывает еще одну интересную страницу истории украинского языка.

Какие еще красивые слова мы забыли?

В украинском языке еще немало слов, которые сегодня мы слышим крайне редко и которые кажутся экзотическими и незнакомыми. И приятно, что многие языковеды, репетиторы и даже музыканты возвращают эти слова в речь:

В песне "Культура" исполнительницы FIЇNKA встречаем слово "набуток", популяризацией которого она гордится.

Интересные подборки забытых слов для их популяризации предлагает журналист, музыкант, фронтмен группы "Бульвар Лу" Рами Аль Шаер. Слышали ли вы о словах "данок" или "огуда"?

Какие старинные слова любите вы?