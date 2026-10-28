"Всує": що означає це красиве, але призабуте слово

З’ясовуємо, що воно означає, як воно з’явилося в нашій мові та де його можна зустріти з посиланням на пояснення порталу "Горох".

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Що означає слово "всує"?

Буває, що докладаєш зусиль, витрачаєш час, на щось сподіваєшся, а результату немає. У такому разі кажемо: марно, даремно, дарма. А колись для цього вживали ще одне влучне слово – всує. Сьогодні воно звучить незвично, трохи урочисто й по-старовинному, але українській мові добре відоме і часто трапляється в літературі.

Ніхто нас не зломив, і всує вороги на наше царство зляться. (Пантелеймон Куліш).

Всу́є означає "марно", "даремно", "безрезультатно". Наприклад, вислів "даремно чекати" можна передати й так: "чекати всує".

Скриншот / "Горох"

А фраза "від нього правди ждати всує" означає, що сподіватися почути від людини правду марно.

Можливо, ви чули його у заповіді "не згадуй Господа всує". Цей вислів походить із третьої з десяти Божих заповідей. У біблійному тексті йдеться про те, щоб не вживати ім’я Господа Бога надаремно, зневажливо, без поваги. У релігійному розумінні ця заповідь нагадує про повагу до Бога й відповідальність за власні слова.

Звідки прийшло це слово?

Слово "всує" має церковнослов’янське коріння. Воно споріднене зі словом "суєта", яке пов’язане з поняттям чогось порожнього, незначного, марного. Саме тому "всує" означає не просто дію без результату, а й марні сподівання чи зусилля.

Це слово зустрічаємо й у творах Тараса Шевченка. У поемі "Варнак" читаємо:

"Я сам, як бачиш, марне, всує,

Я сам занівечив свій вік".

Поет уживає поруч слова "марне" й "всує", щоб підкреслити марність власних учинків.

Та в поемі "Псалми Давидові": у рядках про неправедних царів і суддів поет пише:

"І всує – Господа глаголи,

І всує трепетна земля".

Звісно, у щоденних розмовах простіше сказати "дарма", "марно" чи "даремно". Проте слово "всує" варто знати: воно допомагає краще розуміти старі тексти й відкриває ще одну цікаву сторінку історії української мови.

Які ще красиві слова ми забули?

В українській мові ще чимало слів, які сьогодні ми чуємо вкрай рідко, і вони видаються екзотичними та незнайомими. І приємно, що чимало мовознавців, репетиторів та навіть музикантів повертають ці слова у мовлення:

У пісні "Культура" виконавиці FIЇNKA зустрічаємо слово "набуток", популяризацією якого вона пишається.

Цікаві добірки забутих слів задля популяризації пропонує журналіст, музикант, фронтмен гурту "Бульвар Лу" Рамі Аль Шаєр. Чули про "данок" чи "огуду"?

Які давні слова любите ви?