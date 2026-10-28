"Всуе": что означает это красивое, но почти забытое слово

"Всуе" – знаете, что означает это слово? / Коллаж 24 Канала. Фото Magnific.
"Всуе" – слово, которое сегодня редко услышишь в разговоре. Оно может встретиться в художественном произведении или старинной поговорке, но не все сразу поймут его значение.
Выясняем, что оно означает, как оно появилось в нашем языке и где его можно встретить, со ссылкой на объяснение портала "Горох".
Что означает слово "всуе"?
Бывает, что прилагаешь усилия, тратишь время, надеешься на что-то, а результата нет. В таком случае говорим: напрасно, зря, даром. А раньше для этого употребляли еще одно меткое слово – "всуе". Сегодня оно звучит необычно, немного торжественно и по-старинке, но в украинском языке оно хорошо известно и часто встречается в литературе.
- Ніхто нас не зломив, І всує вороги на наше царство зляться. (Пантелеймон Кулиш).
"Всу́е" означает "напрасно", "зря", "безрезультатно". Например, выражение "напрасно ждать" можно передать и так: "ждать всуе".
Скриншот / "Горох"
А фраза "от него правды ждать всуе" означает, что надеяться услышать от человека правду бесполезно.
Возможно, вы слышали его в заповеди "не упоминай Господа всуе". Это выражение происходит из третьей из десяти Божьих заповедей. В библейском тексте речь идет о том, чтобы не употреблять имя Господа Бога напрасно, пренебрежительно, без уважения. В религиозном понимании эта заповедь напоминает об уважении к Богу и ответственности за собственные слова.
Откуда произошло это слово?
Слово "всуе" имеет церковнославянские корни. Оно родственно слову "суета", которое связано с понятием чего-то пустого, незначительного, тщетного. Именно поэтому "всуе" означает не просто действие без результата, но и тщетные надежды или усилия.
Это слово встречается и в произведениях Тараса Шевченко. В поэме "Варнак" мы читаем:
- "Я сам, як бачиш, марне, всує,
Я сам занівечив свій вік".
Поэт употребляет рядом слова "марне" и "всуе", чтобы подчеркнуть тщетность собственных поступков.
А в поэме "Давидовы псалмы" в строках о неправедных царях и судьях поэт пишет:
- "І всує – Господа глаголи,
І всує трепетна земля".
Конечно, в повседневной речи проще сказать "дарма", "напрасно" или "зря". Однако слово "всуе" стоит знать: оно помогает лучше понимать старинные тексты и открывает еще одну интересную страницу истории украинского языка.
Какие еще красивые слова мы забыли?
В украинском языке еще немало слов, которые сегодня мы слышим крайне редко и которые кажутся экзотическими и незнакомыми. И приятно, что многие языковеды, репетиторы и даже музыканты возвращают эти слова в речь:
- В песне "Культура" исполнительницы FIЇNKA встречаем слово "набуток", популяризацией которого она гордится.
- Интересные подборки забытых слов для их популяризации предлагает журналист, музыкант, фронтмен группы "Бульвар Лу" Рами Аль Шаер. Слышали ли вы о словах "данок" или "огуда"?
Какие старинные слова любите вы?
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