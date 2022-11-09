Второй день подряд: во Львове сообщили о массовом "заминировании" школ

В Украине идет волна "минировок" учебных заведений. Тревожно снова во Львове.

Так, в среду, 9 ноября, школы города Льва снова получили тревожное сообщение. Аноним известил об очередном "заминировании" учебных заведений.

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Во Львове "заминировали школы"

Сообщение о массовом "заминировании" учебных заведений Львова поступило полицейским.

Правоохранители, взрывотехники и все экстренные службы проверяют места, где вероятно могут быть взрывные устройства.

Учащихся и учителей эвакуируют из учебных заведений.

8 ноября во Львове также "минировали" школы

8 ноября школы Львова также получили сообщения о "заминировании".

Сообщение поступило в 10:15. Проверять информацию взялись правоохранители.

Информацию подтвердила представитель полиции Львовской области Светлана Добровольская.

На месте работали все соответствующие спецслужбы ради безопасности детей.

Как известно, "минировали" не менее трех лицеев и трех школ во Львове, а также школы в Винниках.