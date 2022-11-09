Второй день подряд: во Львове сообщили о массовом "заминировании" школ

9 ноября 2022 , 11:11
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Источник:

Zaxid.net

В Украине идет волна "минировок" учебных заведений. Тревожно снова во Львове.

Так, в среду, 9 ноября, школы города Льва снова получили тревожное сообщение. Аноним известил об очередном "заминировании" учебных заведений.

Читайте Во Львове "заминировали" школы

Во Львове "заминировали школы"

Сообщение о массовом "заминировании" учебных заведений Львова поступило полицейским. 

Правоохранители, взрывотехники и все экстренные службы проверяют места, где вероятно могут быть взрывные устройства.

Учащихся и учителей эвакуируют из учебных заведений.

8 ноября во Львове также "минировали" школы

  • 8 ноября школы Львова также получили сообщения о "заминировании".
  • Сообщение поступило в 10:15. Проверять информацию взялись правоохранители.
  • Информацию подтвердила представитель полиции Львовской области Светлана Добровольская.
  • На месте работали все соответствующие спецслужбы ради безопасности детей.
  • Как известно, "минировали" не менее трех лицеев и трех школ во Львове, а также школы в Винниках.

На днях "заминировали" школу в Ровно

  • 1 ноября 23 школу "заминировали" в Ровно.
  • Об этом сообщил городской голова Александр Третьяк. Всех людей с места происшествия эвакуировали.
  • На месте работали оперативные службы.
  • Отметим, на утро 1 ноября в Ровно и по всей Украине продолжалась воздушная тревога.

К теме В Киеве "заминировали" все школы

Тревожное сообщение получали и в Киеве

  • В конце сентября тревожное сообщение о "заминировании" получила и школа на Осокорках.
  • Впоследствии – учебные заведения на Троещине и в Печерском районах Киева.
  • На месте происшествия работали полиция и соответствующие службы.
Автор: Марія Волошин