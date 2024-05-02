Вузы Украины получат от государства 19 миллиардов гривен

Высшие учебные заведения в Украине в 2024 году получат 19,2 миллиарда гривен государственного финансирования. Сумма будет зависеть от количества студентов ЗВО.

Об этом заявил заместитель главы Минобразования Украины Михаил Винницкий. Он комментировал вопрос восстановления формульного подхода в распределении бюджетных средств между вузами.

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Вузы в Украине получат немалую сумму от государства

Из этих средств 15 миллиардов гривен, по словам чиновника, выделят как финансирование стабильной деятельности, то есть в зависимости от количества студентов, которые учатся в университете на бюджете.

Остальные средства распределят между вузами в соответствии с формулой, которая учитывает таких 5 критериев:

показатель масштаба;

результативность научной деятельности;

международное признание;

показатели трудоустройства выпускников;

коэффициент региональной поддержки.

У части университетов по разным причинам, в частности войну, резко сократился контингент студентов-бюджетников. Соответственно, их государственное финансирование также уменьшится,

– заявил заместитель министра.

И добавил, что такие вузы в перспективе смогут в рамках укрупнения сети университетов присоединиться к другим учебным заведениям, сохранив свое отраслевое ядро и самобытность.

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