Вузы Украины получат от государства 19 миллиардов гривен
Источник:Osvita.ua
Высшие учебные заведения в Украине в 2024 году получат 19,2 миллиарда гривен государственного финансирования. Сумма будет зависеть от количества студентов ЗВО.
Об этом заявил заместитель главы Минобразования Украины Михаил Винницкий. Он комментировал вопрос восстановления формульного подхода в распределении бюджетных средств между вузами.
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Вузы в Украине получат немалую сумму от государства
Из этих средств 15 миллиардов гривен, по словам чиновника, выделят как финансирование стабильной деятельности, то есть в зависимости от количества студентов, которые учатся в университете на бюджете.
Остальные средства распределят между вузами в соответствии с формулой, которая учитывает таких 5 критериев:
- показатель масштаба;
- результативность научной деятельности;
- международное признание;
- показатели трудоустройства выпускников;
- коэффициент региональной поддержки.
У части университетов по разным причинам, в частности войну, резко сократился контингент студентов-бюджетников. Соответственно, их государственное финансирование также уменьшится,
– заявил заместитель министра.
И добавил, что такие вузы в перспективе смогут в рамках укрупнения сети университетов присоединиться к другим учебным заведениям, сохранив свое отраслевое ядро и самобытность.Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
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