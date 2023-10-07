"Выберут другую работу": каких изменений ожидают украинские учителя

Многие украинские учителя ожидают повышения зарплаты. Они также надеются, что не попадут под сокращение.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал лучший учитель Украины 2020 года Василий Дякив. И добавил: есть такие педагоги, которые хотят иметь больше методической свободы, а не подстраиваться под какие-то стандартные правила.

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Какая должна быть зарплата у педагога

Василий Дякив отметил: учителям нужно повысить зарплату. Ведь молодой педагог скорее выберет работу, на которой больше платят.

Если человек может заработать 20 тысяч, он не согласится на зарплату в 6 тысяч гривен. Также современный мир не стоит на месте,

– уточнил учитель истории.

При этом он рассказал, что молодые не понимают определенных "старых" правил. В частности, зачем заполнять и электронный и бумажный журнал, писать конспекты и т.д.

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Однако, по мнению Дякива, сейчас трудно назвать конкретную цифру, которая должна обозначать зарплату педагога. Все потому, что в стране идет война, и никто не знает, какая впоследствии будет инфляция.

Озвучивание конкретной заработной платы учителя является популизмом, потому что нельзя в войну спрогнозировать уровень исполнения государственного бюджета и помощи партнеров,

– считает лучший учитель нашей страны 2020 года.

При этом он уверен, что уровень зарплат нужно дифференцировать и регулировать доплатами. Он также должен зависеть от населенного пункта, ведь в Киеве и маленьком городке – разный уровень жизни и расходов.