Могут ли мужчины-студенты частных вузов выезжать за границу

2 апреля Кабмин разрешил студентам-мужчинам, которые учатся в государственных и коммунальных вузах, выезжать за границу. Но для участия в программах академической мобильности.

Но студенты частных вузов назвали такое решение дискриминационным. Министерство образования и науки Украины в ответе на запрос СМИ объяснило, что это обусловлено нормами Порядка реализации права на академическую мобильность, предусмотренными постановлением правительства №579.

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Все ли студенты-мужчины могут выезжать за границу

Так, образовательные учреждения, которые участвуют в программах академической мобильности, получают финансирование на расходы из государственного или местного бюджетов.

Изменения, внесены в Правила пересечения государственной границы, касаются этой категории студентов, поскольку именно в таком случае, в соответствии с законодательством, государственные и коммунальные высшие учебные заведения смогут бесплатно обеспечить участников академической мобильности необходимыми услугами,

– объяснили в МОН.

И уточнили, что речь идет об организационных, протокольно-информационных, консультационных услугах и переводе.

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В ведомстве также отметили, что в Украине до сих пор функционируют частные высшие учебные заведения, которым приостановили лицензии.

Если бы изменение в постановление касалось студентов таких учебных заведений, это могло бы создать риск для незаконной утечки за границу во избежание мобилизации,

– объяснили в министерстве.

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Кто из студентов-мужчин сможет поехать учиться за границу