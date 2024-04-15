Могут ли мужчины-студенты частных вузов выезжать за границу
Источник:hromadske.ua
2 апреля Кабмин разрешил студентам-мужчинам, которые учатся в государственных и коммунальных вузах, выезжать за границу. Но для участия в программах академической мобильности.
Но студенты частных вузов назвали такое решение дискриминационным. Министерство образования и науки Украины в ответе на запрос СМИ объяснило, что это обусловлено нормами Порядка реализации права на академическую мобильность, предусмотренными постановлением правительства №579.
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Все ли студенты-мужчины могут выезжать за границу
Так, образовательные учреждения, которые участвуют в программах академической мобильности, получают финансирование на расходы из государственного или местного бюджетов.
Изменения, внесены в Правила пересечения государственной границы, касаются этой категории студентов, поскольку именно в таком случае, в соответствии с законодательством, государственные и коммунальные высшие учебные заведения смогут бесплатно обеспечить участников академической мобильности необходимыми услугами,
– объяснили в МОН.
И уточнили, что речь идет об организационных, протокольно-информационных, консультационных услугах и переводе.Мрієте про вищу освіту за кордоном? Подбайте про спрощену процедуру вступу вже зараз. Дистанційна школа "Оптіма" пропонує отримати подвійний диплом, який допоможе продовжити навчання в будь-якій точці світу.
В ведомстве также отметили, что в Украине до сих пор функционируют частные высшие учебные заведения, которым приостановили лицензии.
Если бы изменение в постановление касалось студентов таких учебных заведений, это могло бы создать риск для незаконной утечки за границу во избежание мобилизации,
– объяснили в министерстве.
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Кто из студентов-мужчин сможет поехать учиться за границу
- Часть студентов-мужчин теперь сможет поехать за границу на обучение или стажировку.
- Соответствующее решение 2 апреля согласовало правительство Украины.
- Для университетов такое решение станет еще и способом укрепить партнерство с иностранными заведениями.
- Поэтому теперь позволят ребятам-студентам становиться участниками программ академической мобильности – сроком на один семестр.
- Речь идет только о студентах в возрасте от 18 до 22 лет, которые учатся на бакалавриате на дневной форме (или на магистратуре медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления).