17% парней не вернулись вовремя: отменит ли МОН возможность студентам ехать учиться за границу

В Украину не вернулись вовремя до 17% парней, которые выехали по программе обменов студентов за границу. Министерство образования и науки в свою очередь пока не намерено отменять возможности для выезда.

Об этом Укринформу рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий, отмечает 24 Канал. При этом добавил, что цифра тревожная.

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Возвращаются ли студенты-парни из-за границы

Винницкий отметил, что существенная часть ребят, а это 15 – 17% тех, которые поехали за границу в рамках программы академической мобильности, не вернулись вовремя.

Пока это не критическая цифра, чтобы отменять возможности для выезда,

– заверил Винницкий.

По его словам, говорится о студентах в возрасте 18 – 22 года, которые учатся на бакалавриате.

Все же чиновник отметил: эта цифра еще не критическая, но тревожная.

По некоторым университетам она очень высокая, по другим – фактически все возвращаются. Мы будем обращаться к ректорам наших университетов, которые являются частью консорциумов Эразмуса (программа обменов студентов, преподавателей и ученых стран-членов Евросоюза, – Образование 24), чтобы их комиссии внимательнее отбирали тех, кто едет на мобильность,

– уточнил заместитель главы МОН.

Напомним, в начале года министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что в рамках этой программы все студенты возвращаются из-за границы.

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Что известно о выезде студентов за границу