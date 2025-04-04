17% парней не вернулись вовремя: отменит ли МОН возможность студентам ехать учиться за границу
- Почти 17% студентов-мужчин, которые выехали за границу по программе обмена, не вернулись вовремя.
- Однако Министерство образования пока не планирует отменять возможность выезда.
- Заместитель министра отметил, что некоторые университеты имеют высокие показатели несвоевременного возвращения студентов.
В Украину не вернулись вовремя до 17% парней, которые выехали по программе обменов студентов за границу. Министерство образования и науки в свою очередь пока не намерено отменять возможности для выезда.
Об этом Укринформу рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий, отмечает 24 Канал. При этом добавил, что цифра тревожная.
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Возвращаются ли студенты-парни из-за границы
Винницкий отметил, что существенная часть ребят, а это 15 – 17% тех, которые поехали за границу в рамках программы академической мобильности, не вернулись вовремя.
Пока это не критическая цифра, чтобы отменять возможности для выезда,
– заверил Винницкий.
По его словам, говорится о студентах в возрасте 18 – 22 года, которые учатся на бакалавриате.
Все же чиновник отметил: эта цифра еще не критическая, но тревожная.
По некоторым университетам она очень высокая, по другим – фактически все возвращаются. Мы будем обращаться к ректорам наших университетов, которые являются частью консорциумов Эразмуса (программа обменов студентов, преподавателей и ученых стран-членов Евросоюза, – Образование 24), чтобы их комиссии внимательнее отбирали тех, кто едет на мобильность,
– уточнил заместитель главы МОН.
Напомним, в начале года министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что в рамках этой программы все студенты возвращаются из-за границы.
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Что известно о выезде студентов за границу
- В 2024 году Минобразования Украины наконец-то позволило части студентов-мужчин пересекать границу.
- Они могут принять участие в программах академической мобильности для обучения за пределами нашей страны.
- Такую возможность предоставили студентам в возрасте от 18 до 22 лет, которые учатся на бакалавриате или магистратуре медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления на один семестр.