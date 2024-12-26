Какая ответственность за невозвращение студента из-за границы: объяснение адвоката

Подготовка специалистов важна для Украины, а получение образования за рубежом очень ценная возможность для молодого поколения. Но при каких условиях могут выезжать студенты-мужчины для получения специальности и понесут ли они ответственность за невозвращение?

Адвокат Марина Бекало в комментариях для "ТСН" рассказала об условиях выезда за границу мужчин-студентов и преподавателей, и ждет ли их наказание за невозвращение в Украину, пишет 24 Канал.

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Какая ответственность ждет, если не вернуться в Украину

Важный вопрос, что беспокоит студентов и преподавателей-мужчин – будет ли наказание за невозвращение в Украину после обучения или стажировки за рубежом. Адвокат Марина Бекало объясняет, законодательные нюансы.

Выехать студент может только в рамках программы образовательной академической мобильности на основании договора академической мобильности между учебным заведением в Украине и иностранным учебным заведением,

– отметила адвокат.

Действующим украинским законодательством не предусмотрена ответственность за невозвращение военнообязанных мужчин в срок, указанные в соответствующих документах для выезда.

Если человек – студент или преподаватель, – не вернется в Украину, или вернется с пропуском сроков (указанные, например, в письме МОН), он не будет привлечен к юридической ответственности.

Напомним! Для выезда за границу в рамках этой образовательной программы студент должен предоставить в пункте пересечения границы четыре документа: е-билет студента, военно-учетный документ, копию договора академической мобильности и справку от ВУЗа о направлении студента за границу на обучение в иностранном учебном заведении. Для преподавателей – письмо в Государственную пограничную службу с просьбой рассмотреть возможность пересечения границы такими лицами от МОН.