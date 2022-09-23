Украинским студентам запретили выезжать учиться за границу: чем грозит и при чем здесь мошенники

Украинские студенты-мужчины, поступившие в иностранные вузы, уже должны были присоединиться к своим коллегам в аудиториях учебных заведений. Однако, несмотря на предыдущие обещания представителей украинской власти, они до сих пор не могут пересечь границу.

Во время военного положения для мужчин от 18 до 60 лет, кроме определенных исключений, действует запрет покидать пределы Украины. Однако для студентов, которые хотели получить высшее образование за границей, сделали исключения. Почему же всем нашим студентам-мужчинам запретили покидать страну и чем это грозит, читайте в материале 24 канала.

Важно Выезд студентов иностранных вузов за границу во время военного положения больше невозможен, – ГНСУ

Что было раньше

В августе нардепка Юлия Гришина сообщила, что студенты будут иметь возможность выезжать за границу. По ее словам, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный направил в Минобороны письмо с просьбой разрешить выезд тем, кто не подлежит мобилизации, в том числе и студентам.

Под мобилизацию не подпадали соискатели высшего, профессионального высшего образования на дневной или дуальной форме обучения, научные сотрудники и те, чьи родственники погибли или пропали без вести во время военной службы с начала российской агрессии с 2014 года. В то же время студенты и аспиранты иностранных вузов могли выехать за границу только при одном условии – если они поступили в учебное заведение еще до объявления мобилизации.

Украинские студенты-мужчины не могут уезжать за границу

Так, ранее действовало разрешение на пересечение границы на выезд за границу тех студентов, которые обучались в иностранных вузах до 24 февраля. Однако ошарашил студентов неприятной новостью представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Он подчеркнул: во время действия военного положения в Украине украинские мужчины-студенты, получающие образование в иностранных вузах, не могут покидать страну. Такое разрешение, по словам Демченко, военное руководство нашего государства упразднило еще 14 сентября. Запрет на выезд был введен из-за массового подлога документов.

Поддельные документы: статистика впечатляет

В течение июля – августа выявили 600 человек, которые, по словам Демченко, притворялись студентами. Они хотели с помощью поддельных документов выехать за границу якобы на учебу в вузах. Из-за этого настоящие студенты упустили возможность учиться в зарубежных вузах. Даже если поступили туда в этом году.

Не помогли даже протесты и петиция

Студенты, которые еще надеялись учиться в иностранных вузах, устроили акцию протеста вблизи украинско-польской границы. Десятки молодых людей собрались возле пункта пропуска "Шегини". Некоторые из них штурмовали КПП почти 10 раз. Так, эти студенты поступили в вузы в Чехии, Англии, Нидерландах и т.д. Некоторые из них заплатили за обучение десятки тысяч долларов.

Накануне на сайте президента также зарегистрировали петицию с просьбой разрешить выезд за границу мужчинам от 18 до 60 лет, обучающимся в заграничных учебных заведениях по программам бакалавра, магистратуры или аспирантуры. Сбор подписей продолжается.

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Чем грозит запрет

Украинцы обеспокоены запретом студентам-мужчинам покидать пределы страны. Киевский врач Наталья Яремчук отметила: многие европейские вузы в этом году предложили беспрецедентные условия для студентов из Украины. В частности, престижные университеты. Так, действующим студентам и абитуриентам предложили значительные льготы и отказали в обучении россиянам ради украинцев. Однако наши студенты-мужчины потеряли все эти возможности, потому что не приехали. Как и потеряли в этом году право на получение хорошего европейского образования в престижных вузах.

Эксперты отмечают: отдельных депутатов, деятелей культуры, политиков за границу выпускают, а студентов – нет. Поэтому, по их мнению, этот вопрос не урегулирован, из-за чего страдают украинцы, которые действительно хотели получать образование за границей.

Зато уже начались первые отчисления украинских студентов из европейских вузов. Студенты будут обращаться в суд, однако компенсацию за проплаченное обучение, скорее всего, не получат.

Кто из мужчин призывного возраста может уезжать за границу

За границу имеют право выезжать те мужчины, кто самостоятельно воспитывает одного или имеет более трех детей в возрасте до 18 лет. Однако нужно иметь следующие документы:

свидетельство о рождении ребенка (детей);

свидетельство о смерти матери ребенка;

решение суда о лишении матери родительских прав;

решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения его родительских прав;

решение суда о признании матери без вести отсутствующей;

решение суда об объявлении матери умершей.

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