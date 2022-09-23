Під час воєнного стану для чоловіків віком від 18 до 60 років, окрім певних винятків, діє заборона покидати межі України. Однак для студентів, які хотіли здобути вищу освіту за кордоном, зробили винятки. Чому ж зараз усім нашим студентам-чоловікам заборонили покидати країну та чим це загрожує, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Що було раніше

У серпні нардепка Юлія Гришина повідомила, що студенти матимуть можливість виїжджати за кордон. За її словами, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний направив до Міноборони листа з проханням дозволити виїзд тим, хто не підлягає мобілізації, зокрема й студентам.

Під мобілізацію не підпадали здобувачі вищої, фахової передвищої освіти на денній або дуальній формі навчання, наукові співробітники та ті, чиї родичі загинули або зникли безвісти під час військової служби від початку російської агресії з 2014 року. Водночас студенти та аспіранти іноземних вишів могли виїхати за кордон лише за однієї умови – якщо вони вступили до навчального закладу ще до оголошення мобілізації.

Українські студенти-чоловіки не можуть виїжджати за кордон

Так, раніше діяв дозвіл на перетин кордону на виїзд за кордон тих студентів, котрі навчалися в іноземних вишах до 24 лютого. Однак ошелешив студентів неприємною новиною речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Він наголосив: під час дії воєнного стану в Україні українські чоловіки-студенти, котрі здобувають освіту в іноземних вишах, не можуть покидати країну. Такий дозвіл, за словами Демченка, військове керівництво нашої держави скасувало ще 14 вересня. Заборону на виїзд запровадили через масову підробку документів.

Підроблені документи: статистика вражає

Упродовж липня – серпня виявили 600 осіб, які, за словами Демченка, вдавали із себе студентів. Вони хотіли за допомогою підроблених документів виїхати за кордон буцімто на навчання у вишах. Через це справжні студенти втратили можливість навчатися у закордонних вишах. Навіть якщо вступили туди цього року.

Не допомогли навіть протести і петиція

Студенти, які ще мали надію навчатися в іноземних вишах, влаштували акцію протесту поблизу українсько-польського кордону. Десятки молодих людей зібралися неподалік пункту пропуску "Шегині". Дехто з них штурмував КПП майже 10 разів. Так, ці студенти вступили до вишів у Чехії, Англії, Нідерландів тощо. Дехто з них заплатив за навчання десятки тисяч доларів.

Напередодні на сайті президента також зареєстрували петицію із проханням дозволити виїзд за кордон чоловікам від 18 до 60 років, які навчаються в закордонних навчальних закладах за програмами бакалавра, магістратури або аспірантури. Збір підписів триває.

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Чим загрожує заборона

Українці збентежені забороною студентам-чоловікам покидати межі країни. Київська лікарка Наталія Яремчук зауважила: багато європейських вишів цьогоріч запропонували безпрецедентні умови для студентів з України. Зокрема престижні університети. Так, чинним студентам та абітурієнтам запропонували значні пільги й відмовили у навчанні росіянам заради українців. Однак наші студенти-чоловіки втратили всі ці можливості, бо не приїхали. Як і втратили цього року право на здобуття хорошої європейської освіти у престижних вишах.

Що цікаво! Експерти наголошують: окремих депутатів, діячів культури, політиків за кордон випускають, а студентів – ні. Тож, на їхню думку, це питання неврегульоване, через що страждають українці, які справді хотіли здобувати освіту за кордоном.

Натомість вже розпочалися перші відрахування українських студентів із європейських вишів. Студенти звертатимуться до суду, однак компенсацію за проплачене навчання швидше за все не отримають.

Хто з чоловіків призовного віку може виїжджати за кордон

За кордон мають право виїжджати ті чоловіки, хто самостійно виховує одну або має більше ніж троє дітей віком до 18 років. Проте треба мати такі документи:

свідоцтво про народження дитини (дітей);

свідоцтво про смерть матері дитини;

рішення суду про позбавлення матері батьківських прав;

рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав;

рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою;

рішення суду про оголошення матері померлою.

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