Кабмин обновил правила пересечения границы для студентов

7 мая 2024, 14:29
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Источник:

Правительство Украины

Кабмин Украины обновил правила пересечения границы для студентов. Теперь не только девушки, но и парни могут выезжать на обучение по программам академической мобильности.

В правительстве также рассказали, какие документы нужны для пересечения границы. И уточнили, какую информацию должна содержать соответствующая справка.

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Как студентам выехать на учебу или стажировку за границу

Студенты-мужчины сегодня могут выезжать за границу на обучение или стажировку, если выполняют следующие условия:

  • имеют от 18 до 22 лет;
  • не подлежат призыву по мобилизации;
  • являются участниками академической мобильности сроком на один семестр;
  • учатся на дневной форме в ЗВО государственной или коммунальной формы собственности;
  • получают образовательную степень бакалавра любой специальности или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.


Кто из студентов может выехать на обучение за границу / скриншот видео

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Какие документы нужны для выезда за границу

Для выезда необходимы следующие документы:

  • е-билет студента;
  • заверение копии договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности;
  • военно-справочный документ от Территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП).
  • справка от заведения образование о направлении участника программы академической мобильности для обучения в иностранном вузе.


Какие документы нужны студенту для выезда за границу / скриншот видео

В справке должны быть указаны:

  • основания сотрудничества;
  • срок учебного семестра за рубежом;
  • отсутствие по результатам двух последних семестров отрицательных оценок и фактов пересдачи зачетов и экзаменов;
  • подтверждение уровня знания языка преподавания в иностранном учебном заведении.

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Автор: Марія Волошин