Зарплату во время службы в ВСУ будут получать не все педагоги
Источник:письмо Минэкономики
Когда Россия напала на Украину, сотни тысяч украинцев взяли в руки оружие и ушли защищать свою страну. Среди украинских защитников было немало учителей.
При этом большинство из этих педагогов не знали, будут ли и дальше получать свою учительскую зарплату. В сентябре Минобразования заверило, что им сохранят средний заработок. Однако ситуация несколько изменилась.
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Получат ли воины-педагоги зарплату
Ранее в Минобразования заверили мобилизованных педагогов, что во время службы в армии они будут получать среднюю учительскую зарплату.
Однако недавно в Минэкономики сообщили , что педагогам, которые пошли служить в ВСУ по контракту, не будут платить эту зарплату. В Минобразования подтвердили эту информацию.
Что говорили раньше в Минобразования
В сентябре в Минобразования сообщили, что мобилизованным работникам учебных заведений сохранят среднюю зарплату. Тогда министерство уверяло, что согласно закону " Об образовании " мобилизованные учителя и преподаватели на время прохождения военной службы не потеряют своего заработка.
Важно Студенты-переселенцы и дети погибших воинов ВСУ будут учиться бесплатно в украинских вузах
Какие учебные преимущества у детей воинов ВСУ
Всеукраинская сеть частных общеобразовательных школ Украины IT Step School решила помочь получить качественное образование детям воинов. Она пожертвовала на обучение детей военнослужащих 15 миллионов гривен. Получить образование за эти деньги сможет 130 детей из 11 городов Украины, в которых есть филиалы школы.
Программа школы доступна в основном для учащихся 5 – 11 классов. Однако в четырех школах действует программа и для учащихся начальных классов. Во время учебы дети будут углубленно изучать IT – специальности и иностранные языки. Можно выбрать кроме английского также китайский, испанский, немецкий, польский и французский.
Также дети погибших защитников Украины и участники боевых действий смогут бесплатно учиться в украинских вузах.