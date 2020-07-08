В сети появилась информация, что выпускники нескольких областей до сих пор не получили свидетельств о среднем образовании. Зато в МОН заявили, что никаких задержек в процессе печати свидетельств нет.

О ситуации с свидетельствами об образовании стало известно из соцсетей – об этом написали родители в группе "Батьки SOS".

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В МОН на запрос журналистов "Всеосвіти" объяснили, что это не из-за печати свидетельств, а все дело в процедуре.

Так, область должна предоставить официальное разрешение (письмо), после чего государственное предприятие "Инфоресурс" начинает печать документов. Обычно область за 2 месяца до выпуска предоставляет разрешение и в течение этого времени документы печатаются. Но в этом году из-за пандемии COVID-19 сложились нестандартные ситуации.

Однако в Министерстве образования и науки пообещали сделали все возможное, чтобы эти процессы ускорить. "Инфоресурс" должен напечатать все школьные свидетельства в течение 2 недель. Первые отгрузки запланированы в понедельник, 13 июля.

В МОН заявили, что они учли ситуацию, которая сложилась с выпускниками некоторых учебных заведений, поэтому областные департаменты сейчас могут сделать срочные индивидуальные заказы.

Поэтому если выпускникам нужно получить свидетельство быстрее, они должны написать заявление в школе, а учебное заведение подготовит запрос в департамент. Там сделают заказ, а ГП "Инфоресурс" обрабатывает такие запросы в пределах 3-5 рабочих дней.