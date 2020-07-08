У мережі з’явилася інформація, що випускники кількох областей досі не отримали свідоцтв про повну загальну середню освіту. Натомість у МОН заявили, що жодних затримок у процесі друку свідоцтв немає.

Про ситуацію з свідоцтвами про освіту стало відомо з соцмереж – про це написали батьки у групі "Батьки SOS".

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У МОН на запит журналістів Всеосвіти пояснили, що це не через друк свідоцтв, а вся справа у процедурі.

Так, область повинна надати офіційний дозвіл (лист), після чого державне підприємство "Інфоресурс" розпочинає друк документів. Зазвичай область за 2 місяці до випуску надає дозвіл і впродовж цього часу документи друкуються. Але цього року через пандемію COVID-19 склалися нестандартні ситуації.

Проте у Міністерстві освіти і науки пообіцяли зробили все можливе, аби ці процеси пришвидшити. "Інфоресурс" повинен надрукувати усі шкільні свідоцтва протягом 2 тижнів. Перші відвантаження заплановані у понеділок, 13 липня.

У МОН заявили, що вони врахували ситуацію, яка склалася з випускниками деяких закладів освіти, тому обласні департаменти зараз можуть зробити термінові індивідуальні замовлення.

Тому якщо випускникам потрібно отримати свідоцтво швидше, вони повинні написати заяву у школі, а заклад освіти підготує запит до департаменту. Там зроблять замовлення, а ДП "Інфоресурс" опрацьовує такі запити в межах 3-5 робочих днів.