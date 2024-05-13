Выпускники в Черновцах получат вознаграждение за успешно сданный НМТ

В Черновцах выпускники школ получат премию за высокий балл, полученный на НМТ. Для этого нужно хотя бы один предмет сдать на 200 баллов.

Чиновники заявляют, что так намерены поддержать украинское ученичество. Детали рассказала во время конференции руководительница управления образования Черновицкого горсовета Ирина Ткачук.

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Выпускники в Черновцах получат деньги за 200 баллов на НМТ

Чиновница заявила, что такую идею реализуют в городе второй год подряд. И сообщила, что за каждый из трех успешно сданных на УМТ обязательных предметов выпускники смогут получить 10 тысяч гривен. То есть максимум – 30 тысяч гривен.

Мы уверены, что будут выпускники, которые наберут 600 баллов за все три предмета национального мультитеста,

– заявила Ткачук.

Деньги за успешно составленный НМТ будут выдавать из бюджета города. Средства выпускник получит как перевод на личный карточный счет в течение августа-октября.

Отметим, что в прошлом году 21 выпускник школ в Черновцах получил по 10 тысяч гривен за высокие баллы на НМТ. Еще три человека – по 20 тысяч гривен.

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