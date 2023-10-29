Русский язык в XXI веке никому не нужен, а тем более украинцам, – Вышебаба

Русский язык не нужен никому в XXI веке. А тем более украинцам, пострадавшим от врага, который общается на этом языке.

Об этом в интервью 24 Каналу заявил военный и поэт Павел Вышебаба. По его словам, говорить на украинском считается более элитарно, чем говорить на русском. В то же время русский язык сейчас маргинализирован.

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Русский язык в XXI веке никому не нужен

Вышебаба рассказал, что его дочь с первых секунд слышит украинский. Сам поэт перешел на украинский еще до рождения ребенка.

Для нее это очень важные воспоминания – на каком языке папа и мама с ним говорят. Мы сразу заложили родной украинский язык – язык нашего рода в будущем,

– заявил он.

Поэт считает, что сейчас ребенка нужно защищать "от российского дерьма".

"Просто задайте себе вопрос: "На какого черта ребенку вообще может понадобиться в XXI веке русский язык?". Не нужен он в этом веке никому, а тем более украинцам, пострадавшим от врага, который общается на русском", – подчеркнул Вышебаба.

Он добавил, что язык рода – это не только прошлое. Мы сами выбираем, на каком языке будет наш род говорить в будущем.

Поэтому я сейчас совершенно не пойму людей, выбирающих языком своего рода русский,

– подчеркнул военный.

Напомним, что также Павел Вышебаба рассказал, почему для гражданских людей не работает аргумент, что "военные говорят по-русски", поэтому и гражданским якобы можно.