В интервью 24 Канала военный и поэт Павел Вышебаба объяснил, должны ли наши военные общаться исключительно на украинском языке. Сам он перешел на украинский весной 2014 года, когда оккупанты захватили его родной город Краматорск.

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Должны ли военные говорить исключительно на украинском

Военнослужащие, прежде всего, должны эффективно выполнять свои задачи. Если у них проблемы с языком или если им сложно общаться на украинском, то никто не будет за это носом тыкать. Общайтесь на другом языке,

– подчеркнул он.

В то же время Павел Вышебаба отметил, что большинство в его бригаде общается на украинском языке или хотя бы пытается это делать. Также есть те, кто общается "атомным, яростным" суржиком. На фронте же очень трудно услышать, подчеркивает он, чисто русский язык.

Военный подчеркивает, что есть один критерий. Речь идет об эффективности. То есть, как быстро защитники передают информацию. Следовательно, если военный не может быстро говорить на украинском, а может на русском, то будет использовать именно его. Это важно, ведь может стоить жизнь.

Если ты не можешь быть эффективным на украинском, а это очень важно для военного, – потому что, например, не знаешь терминологии, то говори как хочешь, чтобы хорошо выполнял свою работу и передавал нужную информацию как можно быстрее,

– добавил он.

Павел Вышебаба добавил, что речь можно говорить тогда, когда наши защитники отдыхают. По его словам, бывают ситуации, когда кто-то по рации начинает говорить по-русски, то его просят повторить сказанное на государственном языке на всякий случай.

Заметим, что поэтесса и защитница Ярослава Черногуз в интервью подчеркнула, что бессмысленно винить военнослужащих в том, что они общаются на русском языке. По ее словам, на фронте некорректно делать акцент на том, кто и на каком языке общается.