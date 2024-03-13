Киевский политехнический институт получит нового ректора
Источник:Минобразования Украины
Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского получит нового руководителя. Министерство образования и науки Украины объявило конкурс на замещение должности ректора.
В конкурсе могут принимать участие граждане Украины. Они должны владеть государственным языком на соответствующем уровне.
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КПИ имени Сикорского получит нового руководителя
Также кандидаты на вышеуказанную должность должны иметь ученое звание и научную степень и стаж работы на должностях научно-педагогических работников не менее десяти лет.
Срок подачи заявлений – около двух месяцев.
Чтобы принять участие в конкурсе, надо подать следующие документы:
- заявление об участии в конкурсе;
- личный листок по учету кадров с фотографией размером 3 х 4 сантиметра;
- автобиографию;
- копии документов о высшем образовании, научной степени и ученом звании;
- справку о прохождении предварительного, периодического и внеочередного психиатрических осмотров;
- справку о наличии или отсутствии судимости;
- копию паспорта, заверенную претендентом;
- копию трудовой книжки;
- копию государственного сертификата об уровне владения государственным языком, что выдает Национальная комиссия по стандартам государственного языка;
- заверенную копию справки о результатах проверки.
Копии документов надо подать в Минобразования Украины.
Отметим, что действующим ректором КПИ является доктор технических наук и профессор Михаил Згуровский. Он находится в должности с 1992 года.
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В этом году немало вузов получит новых ректоров
- В 2023 году в МОН анонсировали поколенческую смену ректоров в отдельных вузах.
- Она состоится из-за того, что завершается второй срок контракта у многих ректоров.
- В Украине сейчас есть немало вузов, где ректор находится на своей должности 10 – 20 лет.
- Также в ведомстве сообщили, что планируют создавать дополнительно действенные наблюдательные советы при вузах.