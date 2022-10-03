В Киево-Могилянской академии студентов будут учить блокчейну и криптобиржи
Источник:WhiteBIT
Киево-Могилянская академия даже в условиях войны создает новые возможности для своих студентов. Теперь в университете можно будет изучать новые технологии.
Так, Киево-Могилянская академия вместе с европейской криптобиржей WhiteBIT создадут специальный курс. Они уже подписали соответствующий меморандум о сотрудничестве.
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Что это за курс
Это будет курс по блокчейн-технологиям, регулированию виртуальных активов и обращению криптовалют.
Могилянка и WhiteBIT также будут совместно осуществлять тематические мероприятия и другое научное, методическое, образовательное и информационное взаимодействие.
СЕО WhiteBIT Владимир Носов рассказал, что украинская молодежь должна вовремя получить исчерпывающие и профессиональные знания о новейших технологиях. Благодаря этому, студенты смогут воспользоваться хорошими возможностями в современном мире. Для этого WhiteBIT и Могилянка создают образовательную экосистему. Она поможет студентам освоить современную информацию и навыки.
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Сейчас университет работает над введением изменений и созданием магистерской программы.
Мы начинаем работу над созданием первой в Украине и Восточной Европе магистерской программы по блокчейн технологии, а также соответствующей сертификатной программы,
– подчеркнул президент НаУКМА Сергей Квит.
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