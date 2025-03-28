Профессора Снайдер, Шор и Стэнли покидают Йельский университет из-за Трампа

Трое профессоров – Джейсон Стэнли, Тимоти Снайдер и Марси Шор, – которые критиковали президента США Дональда Трампа, покидают Йельский университет. Они будут преподавать в Канаде.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Yale Daily News. Все трое будут преподавать в Munk School, что в Торонто.

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Профессора Снайдер, Шор и Стэнли покидают Йельский университет

Профессор философии Джейсон Стэнли объявил о своем решении на этой неделе. Причиной называет "политический климат в Соединенных Штатах". Зато супруги профессоров истории Тимоти Снайдер и Марси Шор решили покинуть ЗВО во время президентских выборов в ноябре 2024 года.

Стэнли, в частности, возмутила реакция Колумбийского университета на политические нападки со стороны Дональда Трампа. Вуз поддался давлению администрации президента США и согласился выполнить ряд требований. Среди них – пересмотр политики протеста и введение внешнего надзора за отделом изучения Ближнего Востока в школе. Это произошло на фоне угроз Трампа депортировать двух студентов-протестующих Колумбийского университета и отменить финансирование исследований на сумму 400 миллионов долларов.

Жена Тимоти Снайдера Марси Шор сообщила, что пара решила покинуть Йельский университет после выборов президента в ноябре 2024 года. В то же время пресс-секретарь Тимоти Снайдера уверяет, что супруги решили начать работать в Канаде по семейным обстоятельствам и это решение приняли еще до выборов.

Заметим, что профессора Снайдер и Шор специализируются на истории Восточной Европы. Они проводят параллели между фашистскими режимами и политикой нынешней администрации Трампа. Джейсон Стэнли, философ, также публиковал книги о фашизме и пропаганде. В частности он является автомором популярной книги "Как работает фашизм".

К слову, историк Тимоти Снайдер последовательно поддерживает Украину от начала российской агрессии. В первые дни российского вторжения в 2014 году он осудил действия России. В ноябре 2022 года профессор стал 10-м амбассадором UNITED24 – фандрейзинговой платформы для поддержки Украины.