Количество первокурсников в вузах уменьшилось на 80 тысяч человек
В этом году студентами вузов Украины по бюджетной и контрактной формам стали более 187 тысяч человек. Это на 80 тысяч меньше, чем в прошлом году.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на данные, содержащие отчет Министерства образования и науки Украины. Документ обнародовали по итогам нынешней вступительной кампании.
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Сколько абитуриентов подали заявления на поступление в 2024 году
Так, заявления о поступлении в учреждения высшего образования в 2024 году подали более 217 тысяч абитуриентов.
Зачислили для обучения на первый курс при этом 187 801 студента.
Так в этом году количество студентов-первокурсников уменьшилось на 80 тысяч. В 2023 году в вузы зачислили 267 тысяч поступающих, уточняет Osvita.ua.
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МОН хочет вернуть в Украину минимум 100 тысяч студентов
- К 2022 году, до начала полномасштабной войны, в Украине было 73 тысячи иностранных студентов. В основном из Индии, Северной Африки, бывших "советских" стран и тому подобное.
- В основном это были студенты, которые получали медицинское образование – около 68 тысяч, заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаила Винницкий.
- И добавил, что МОН поставило себе цель в ближайшее время после завершения войны вернуть в Украину как минимум 100 тысяч студентов. При этом большое количество из этих студентов должно учиться на украинском языке.