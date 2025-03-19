Военнослужащие смогут параллельно учиться в ЗВО и служить в ВСУ

Военнослужащие-контрактники и призывники в возрасте 18 – 24 лет смогут получать высшее образование. При этом они имеют право не прерывать службу.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Военнослужащие смогут одновременно учиться в вузах и служить

Так, Министерство обороны разработало изменения в Положение о прохождении военной службы.

Чтобы иметь возможность совмещать службу и обучение, надо получить разрешение от командира соединения или высшего командования. Решение оформляют приказом в пределах воинской части.

Это особенно важно для тех, кто подписывает контракт по проекту "Контракт 18 – 24". Такие военнослужащие получат возможность не только служить, но и учиться, развивать профессиональные навыки и готовиться к будущей карьере

– как в армии, так и в гражданской жизни, – отметил министр.

Проект разработали в Министерстве обороны Украины. Его уже одобрил Кабинет Министров. В ближайшее время документ подадут на подпись президенту Украины.

Защищать Родину, не бросая обучение – возможно,

– подытожил чиновник.

Ранее мы также информировали, что в Украине трансформируют сферу профессионального образования. В парламент уже подали новый законопроект о профессиональном образовании. Он должен установить новые правовые основы функционирования всей системы профессионального образования.