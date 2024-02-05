Останавливаться не намерен: в Британии мужчина стал магистром в возрасте 95 лет

В Великобритании 95-летний мужчина получил степень магистра. Обучение помогло ему пережить потерю жены.

Дэвид Марджот окончил Кингстонский университет и получил степень магистра современной европейской философии. Останавливаться на достигнутом не намерен и хочет поступить на еще один курс.

Смотрите также Окончил школу в возрасте 9 лет: родители рассказали невероятную историю о своем гении

В Британии 95-летний мужчина стал магистром

Этот человек стал одним из самых старых людей, которые стали выпускниками британского университета. Рекордсменом является 96-летний Арчи Уайт. Он окончил Брайтонский университет в 2021 году.

На выпускном Дэвида поддерживали сын и зять. Когда мужчина получал диплом, ему громко аплодировали однокурсники и все присутствующие.

Это была тяжелая работа, моя память уже не такая, как раньше, но мне повезло иметь учителей мирового уровня, и это был очень положительный опыт,

– отметил магистр.

Мужчина убежден, что важно всегда бросать себе вызов. Возраст при этом не имеет значения.

Заметим, что Марджот по специальности – психиатр. Квалификацию врача он получил в 1952 году. Однако впоследствии понял, что хочет больше изучать философию.

Мужчина также рассказал, что магистерский курс также помог ему занять ум после потери жены. Они прожили в браке 65 лет.

Ранее мы также рассказывали о том, как обычный подарок от ученика кардинально изменил жизнь учительницы.