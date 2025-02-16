Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Минобороны Украины. Такие изменения в Порядок возмещения курсантами и лицами офицерского состава расходов, связанных с их содержанием в учреждениях высшего образования, утвержденного постановлением от 12.07.2006 № 964, приняло правительство.

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Кому придется возвращать деньги за обучение

Действие обновленного порядка распространят не только на военные вузы, но и на учреждения профессионального предвысшего военного образования. Также документ учитывает особенности прохождения службы во время военного положения и мобилизации.

Среди оснований для возмещения средств появились новые пункты, в частности прекращение гражданства Украины и отказ от дальнейшего прохождения службы на должностях сержантского, старшинского или офицерского состава.

Средства, возвращены курсантами и офицерами, будут зачислять в общий фонд государственного бюджета. Это соответствует требованиям бюджетного законодательства и обеспечивает прозрачность использования государственных средств.

Утвержденные изменения будут способствовать повышению ответственности и личной дисциплины курсантов во время обучения, а также сделают более прозрачной систему подготовки военных специалистов в Украине,

– отметил директор департамента военного образования и науки МОУ Владимир Мирненко.

В ближайшее время аналогичные изменения внесут в соответствующие постановления, регулирующие подготовку специалистов для Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Государственной службы специальной связи и защиты информации.